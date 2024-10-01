Изменится ли образование детей после внедрения искусственного интеллекта: плюсы и минусы

Новая модель искусственного интеллекта от OpenAI, o1, набрала идеальный результат в экзамене по математике в Голландии. Это собственно и есть тот новый мир, в котором живут нынешние и будущие выпускники. Исследователи предоставили задачи по экзамену Математика Б, который выпускники средних школ Голландии сдают для поступления в университет модели о1 preview (еще даже не полной модели). Модель решила за 10 минут все задачи, все правильно, набрала 76 баллов из 76. Для сравнения только 24 студента из 16,414, которые сдавали этот экзамен, так же набрали идеальный балл. То есть 0,00146 от общего числа студентов. И модель, доступная уже сейчас всем, набрала такой балл. Как изменится образование детей после внедрения искусственного интеллекта? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Влияние искусственного интеллекта на молодежь

Технический прогресс не остановить, но требуется определенный договор

Политический эксперт Светлана Кушнир так прокомментировала ситуацию:

"Мы смотрим на развитие ИИ (искусственного интеллекта – ред.) с определенным страхом: технология слишком сырая, чтобы ее уже внедрять в образовательных программах. Тем более, что главная цель любого образования – научиться мыслить логически, рационально и на стыке разных дисциплин создавать решения".

Эксперт отмечает, что у учеников с ИИ всегда будет соблазн не думать самим, а обратиться за решением к машине. Уже сейчас Сири, Гугл-ассистент в какой-то степени заменяют детям собственноручно сделанную домашнюю работу.

"Конечно, технический прогресс не остановить, но требуется определенный договор, чтобы владельцы ИИ заложили в "голову" определенные ограничения и "восстание машин" должно остаться только в фильмах. Поэтому на 79-й сессии Генассамблеи ООН было принято Глобальное Цифровое Соглашение. Мир уже готовится к Протоколам для ИИ, как обязательно введенным. Но, пока тест Алена Тьюринга не пройден ИИ, пока люди продолжают креативить, придумывать и фантазировать, искусственный интеллект не догма. Вспомним, что тот же Эйнштейн едва учился в школе и вряд ли сдал бы тест ВНО, но, все же, имел мысль и описал Теорию вероятности. На такое ИИ не способен. Пока", – подытожила Светлана Кушнир.

Искусственный интеллект способен подавить наш уровень даже ближайшего развития

Учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская говорит, что, как психолог она имеет негативное отношение к внедрению искусственного интеллекта, ведь у нас и так за последние десятилетие общение с гаджетами усилило негативное влияние на психику человека, особенно, если речь идет о человеке, психика которого только формируется.

"Психические свойства и процессы, с которыми рождена психика человека, не поменялись. И для развития того же интеллекта школьникам любой группы, будь то первые классы или юношеский период, необходимо всё-таки развивать мышление, память, воображение. То есть, все эти свойства, которые потом они возьмут во взрослую жизнь. Необходимо понимать, что искусственный интеллект всё равно будет сильнее. И мы сейчас вводом таких правил можем создать только деструктивное конкурирование, которое только понизит самооценку школьников. Потому что с ним бороться невозможно", – отметила эксперт.

Елена Рыхальская отметила, единственный плюс, который она видит от внедрения искусственного интеллекта, то он может состоять в том, что школьники, студенты будут стараться становиться ещё лучше, конкуренция с искусственным интеллектом может способствовать стремлению развиваться.

"Но в целом от искусственного интеллекта, я как психолог, ничего кроме негатива не вижу. Есть опасность, что мы, спустя какое-то время, получим взрослых людей, которые: а) будут зависимы от этого интеллекта; б) у них будет заниженная самооценка, потому что человек даже со своим идеальным мозгом неконкурентоспособен с ИИ. Опять же, если ли у нас есть искусственный интеллект и можно всё сделать гораздо проще, то у людей не развивается функция мышления, мы не размышляем, не анализируем. В итоге, всё это приводит к отсутствию логического мышления, анализа причинно-следственных связей. То есть, всех тех психических свойств, которые были у наших великих ученых, которые без ИИ достигли очень высоких результатов", – отметила Елена Рыхальская.

Эксперт обратила внимание на негативную тенденцию с увеличением в обществе таких заболеваний, как невроз, психические расстройства.

"Как пример, можно взять самую развитую по технологиям страну Японию. Почему же в этой стране самый высокий уровень самоубийств? В Японии всё легко и технологии многое продумали за людей. Но, как результат, японское общество сейчас искусственно выстроенное, ведь за человека все продумано наперед. Сам он ничего не решает. Эмоции и чувства уходят на второй план. Вывод из этого всего такой – искусственный интеллект способен подавить наш уровень даже самого ближайшего развития и нашу эмоциональную сферу", – подытожила эксперт.

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