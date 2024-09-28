Эффективно ли киевские власти тратят средства: почему у города растут долги

В СМИ появилась новость о том, что Киев сегодня задолжал Нафтогазу 20 миллиардов гривен. Столицу называют лидером по долгам наравне с Харьковом, но, если к Харькову вопросов меньше, ведь город продолжают покидать люди, бизнес работает на грани, то в столице другая ситуация. Здесь жизнь продолжает бурлить. Эффективно сегодня работают городские власти столицы в лице Виталия Кличко, который во время войны предпочитает тратить деньги на тротуарную плитку, когда можно обойтись обычным асфальтом, сэкономив достаточно солидные деньги? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Виталий Кличко

У нас региональные бюджеты по структуре ничем не похожи на военные

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко отметил, если говорить о тех долгах, которые задолжал Киев "Нафтогазу", то это долги, которые накоплены с 2018 по 2022 год. Все это долги Теплоэнерго, то есть, коммунального предприятия Киевсовета. Они делятся на три части. Первая часть примерно 6,5 миллиардов гривен за потребленный природный газ на протяжении этих 4 лет. Вторая часть 7 миллиардов – это разница в тарифах. И третья часть – это тоже где-то 7 млрд – это долги перед "Нафтогазом".

"Давайте вспомним, что с 2018 по 2022 год "Нефтегаз" получил примерно 400% прибыли. Соответственно, природа всех этих долгов виртуальна. Если их не погашать, "Нафтогаз" ничего не потеряет. Прибыль разве что только снизится с воздуха", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, прежде, чем говорить о долгах в жилищно-коммунальной сфере Украины нужно понимать, что тарифы в несколько раз выше, чем, как говорят, экономически обоснованные.

"Те же тарифы на газ должны быть снижены раз в пять. Учитывая, что аудита "Нафтогаза" не проводилось, никогда, никто не сможет точно сказать, есть долги или их нет и вообще все это может быть выдумкой по уровню вероятности", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается распределения бюджета Киева, то Юрий Гаврилечко считает, что ответственность лежит не только на городском голове Виталии Кличко, который является исполнителем, но и на киевсовете, утверждающем бюджет. Поэтому резонно, что возникает вопрос в целом к киевской власти: а что же они утвердили?

"Еще третий момент. У нас что государственный бюджет, что региональные бюджеты по структуре ничем не похожи на военные, кроме несколько увеличенного по сравнению с мирным временем финансирования Вооруженных сил Украины. Но по структуре они один за другим повторяют бюджеты мирного времени. Соответственно, если они по структуре повторяют бюджеты мирного времени, какие могут быть вопросы местных властей. Ведь на основании чего они должны формировать другие бюджеты? У нас, что есть закон об особом правовом режиме состояния войны? У нас, безусловно, есть закон о военном положении, но это мобилизационный инструмент. Он не предполагает перевода экономики на военные рельсы. Это предусматривает закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, но, опять же, это дело правительства, как это проводить и как определять приоритеты. Это правительство может запретить расходование средств из местных бюджетов на определенный период на те или иные цели. Другое дело, что логика и здравый смысл говорят, что на третьем году полномасштабного вторжения тратить средства на те цели, которые были совершенно уместны в мирное время, ныне как-то бестолково, но абсолютно законно. Это не запрещено", – отметил Юрий Гаврилечко.

Более того, продолжает эксперт, иных порядков использования средств нет. Ведь у нас органы местного самоуправления не получили полномочия, например закупать оружие.

"Расходовать средства на фортификационные сооружения могут, но только там, где у нас сформированы военные администрации или военно-гражданские администрации. Но для того чтобы они это делали, им должны быть переданы соответствующие средства. И там денежными средствами распоряжаются ОВА и МВА. В Киеве денежными средствами продолжает распоряжаться горсовет и КГГА. Хотя военная администрация тоже создана. Вот они и распоряжаются средствами так, как от них это требует действующее законодательство", – подытожил эксперт.

Нужно тщательно разбираться в отсутствии платежной дисциплины

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что всегда, анализируя данные нужно смотреть на структуру этой задолженности.

"Нужно понимать, за какие периоды эта задолженность сформировалась и за счет чего вообще она возникла. Является ли это следствием отсутствие платёжной дисциплины со стороны мэрии. Либо какие-то работы проводились до этого, а потом они были приостановлены по результатам войны и так далее. Поэтому я бы не делал поспешных выводов, что это связано с деятельностью господина Кличко, потому что нужно смотреть опять же на фактуру", – отметил эксперт.

Тарас Загородний обратил внимание, что есть бюджет городской, а есть взаимодействие, к примеру, того же Нафтогаза по оплате газа в рамках работы ТЭЦ, которая существует на территории города и многое другое.

"Иными словами, могут быть очень много нюансов, которые, на первый взгляд, не видны сейчас", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Читайте на портале "Комментарии" — в Киеве неэффективно тратят миллионы евро: от Кличко требуют объяснений.



