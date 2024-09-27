Задолженность за коммунальные услуги в Украине растет: почему украинцы перестали платить за коммуналку

Задолженность украинцев за коммунальные услуги только за первое полугодие 2024 достигла более 200 миллиардов гривен. Этот факт ставит под угрозу не только стабильность жилищно-коммунального сектора, но и подготовку к очередному отопительному сезону. В чем причины столь существенного роста долгов и есть ли выход из этой ситуации?

Задолженность украинцев за коммунальные услуги

Причины роста задолженности

Эксперты указывают на несколько основных причин, повлекших за собой накопление долгов. Как отмечает Олег Попенко, учредитель Союза потребителей коммунальных услуг, ситуация с долгами критическая. Отсутствие необходимых средств у теплокоммунэнерго, водоканалов и управляющих компаний приводит к снижению качества услуг, невозможности проведения капитальных ремонтов, замене оборудования и даже к задержке заработных плат работникам.

В Украине по состоянию на 1 августа 2024 года, по данным Opendatabot . ua зарегистрировано более 700 тысяч долгов за коммуналку. Больше всего неплательщиков в Днепропетровской и Харьковской областях. Почти 37% всех долгов составляет неуплата за отопление, на втором со значительным отрывом это долги за водоснабжение, а тройку замыкают долги за свет.

Но вопрос не только в войне и сложной экономической ситуации, но и в росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги, что вызывает финансовый стресс у населения. Рост тарифов, в частности, на электроэнергию, создает цепную реакцию — люди направляют свои ресурсы на погашение одних долгов, накапливая при этом другие.

Как тарифы на электроэнергию повлияли на долги за тепло и воду

За последние месяцы стоимость электроэнергии в Украине выросла на 62%, что повлияло на платежеспособность населения. Люди, имея выбор, направляли свои ограниченные финансовые ресурсы на оплату электроэнергии во избежание ее отключения, в то время как долги за теплоснабжение и горячую воду продолжали расти. Как отметил Олег Попенко, рост тарифов на одну услугу приводит к росту долгов за другие, поскольку люди предпочитают оплачивать те услуги, отключение которых можно физически ощутить в ближайшее время.

Эта проблема особенно обострилась в условиях регулярных отключений электроэнергии в Украине в течение 2023-2024 годов. Когда электроэнергия возвращалась, люди массово включали все бытовые приборы, чтобы использовать электроэнергию до последующего отключения. Это привело к значительному увеличению потребления, даже несмотря на периодические отключения. Таким образом, долги за электроэнергию начали стремительно расти, влияя на долги других услуг.

Задолженность за водоснабжение и качество услуг

Проблемы с водоснабжением в Украине также не способствуют своевременной оплате коммунальных счетов. Во многих регионах страны люди сталкиваются с некачественной водой, текущей из кранов. Однако потребители не имеют реальных рычагов влияния на поставщиков воды и других коммунальных услуг. По словам Олега Попенко, в Украине нет эффективной системы контроля над поставщиками. Госпродпотребслужба не имеет достаточно ресурсов и специалистов, чтобы проверять поставщиков и принимать меры по исправлению ситуации.

К тому же, существующая практика отключения горячей воды на длительные периоды во время межсезонья не всегда необходима с технической точки зрения. К примеру, в Киеве 70% тепловых сетей нуждаются в немедленном капитальном ремонте, но отключение горячей воды часто связано с экономической невыгодностью ее поставки по действующим тарифам. Предприятия, чтобы не работать в убыток, сознательно отключают услугу.

Прифронтовые области: кто больше всего пострадал?

Наибольшие проблемы с оплатой коммунальных услуг наблюдаются в прифронтовых областях Украины, таких, как Днепропетровская, Харьковская и Запорожская. Кроме сложной экономической ситуации, вызванной боевыми действиями, эти области также сталкиваются с техническими проблемами. В некоторых регионах, таких как Запорожская область и Кривой Рог, вообще отказались от горячей воды из-за невозможности ее подачи и оплаты этих услуг.

Значительная часть задолженностей касается оплаты электроэнергии. Например, в Волчанском районе Харьковской области, который испытал серьезные разрушения, жители получают платежки за электроэнергию, хотя инфраструктура была частично или полностью уничтожена.

Помогают ли субсидии?

Одной из государственных программ, направленных на поддержку населения в оплате коммунальных услуг, есть субсидии. Однако они не решают проблему на корне. Как отмечает Олег Попенко, средний пенсионер, получая субсидию на 1,5-2 тысяч гривен, не способен покрыть все свои коммунальные расходы. Сумма субсидий не учитывает реальную стоимость жизни в крупных городах, таких как Харьков или Днепр, поэтому долги за коммунальные услуги продолжают накапливаться даже при наличии помощи от государства.

МВФ и восстановление инфраструктуры после войны

Несмотря на резкое повышение тарифов на электроэнергию, топ-чиновники Укрэнерго утверждают, что для возобновления электросетей в условиях продолжения обстрелов страны – агрессора по инфраструктурным объектам, последнего удорожания недостаточно и он не покрывает себестоимость с учетом доставки конечным потребителям.

В то же время повышение цены требует МВФ и это должно произойти после окончания войны. Правительство Украины обновило меморандум с Международным валютным фондом, который предоставит финансовую помощь в размере 8 млрд долларов, и в одном из пунктов договоренностей есть обязательство повысить тарифы на газ и электроэнергию для населения. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на портале фонда.

Вероятное повышение тарифов на электроэнергию и газ может привести к еще большей задолженности населения за коммунальные услуги, и как следствие – вызвать коллапс в украинском ЖКХ.

Что делать дальше?

Эксперты сходятся во мнении, что первоочередным шагом по решению проблемы задолженностей должен стать аудит долгов за коммунальные услуги по всей территории Украины. Олег Попенко предлагает создать специальную комиссию, в состав которой войдут представители Госпродпотребслужбы, НКРЭКУ, Минэнерго и Мининфраструктуры. Такая комиссия должна заняться проверкой долгов на региональном уровне и изучением причин их накопления.

Кроме аудита, необходимо также решить вопрос начисления коммунальных платежей в регионах, находящихся под оккупацией или значительных разрушений. К примеру, в Мариуполе коммунальные предприятия продолжали начислять платежи за услуги даже после того, как город был оккупирован в 2022 году. Это создает дополнительные проблемы для жителей таких регионов и требует законодательного урегулирования.

Рост задолженности за коммунальные услуги в Украине является многофакторной проблемой, требующей комплексного подхода. С одной стороны, необходимо проводить аудит и проверку долгов, а с другой — государство должно разработать эффективные механизмы поддержки населения, в том числе проживающих в прифронтовых областях.

Пока ситуация остается напряженной, и без принятия решительных мер Украина может столкнуться с еще большим кризисом в жилищно-коммунальном секторе.