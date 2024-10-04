Действительно ли фронт начал прогибаться: что произошло после захвата РФ Угледара

Буквально и дня не проходит, чтобы DeepState и ISW не сообщали, что оккупанты продвигаются и захватывают все новые и новые территории на Донбассе. Однако, если раньше речь шла о небольших деревнях, то после захвата врагом Угледара стало понятно, что ситуация действительно угрожающая. Что на самом деле происходит на фронте? Действительно ли, фронт начал существенно прогибаться не в нашу пользу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Россияне пытаются пробить нашу оборону с разных сторон

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак отметил, что россияне не только сейчас продвинулись. Они и раньше имели определенное продвижение.

"Говорить, что россияне все это время находились в стабильных позициях, а тут вдруг пошли в наступление не совсем верно. Конечно, Угледар – это большая победа за последнее время. Это для них и симптоматично, и важно. Какие у врага есть преимущества? Конечно, это арифметическое большинство. Мы об этом постоянно говорим: и в технике, и в людях, и в боеприпасах. Это первое. Второе – это авиация, которая, как консервный нож вскрывает украинскую оборону, в частности, активно применяя ФАБы. И третье – это, как говорят наши военные, удары во фланги. То есть, они не лезут прямо лоб в лоб. Они видят, что большая фронтальная оборона Украины в каком-то месте, в какой-то локации, они начинают обходить с юга, с севера, с востока, с запада, слева, справа и бить там, где слабее. Это, если говорить на боксерской терминологии – не просто в табло бить, а бить в висок, в ухо, по печени с разных сторон, для того, чтобы пробить оборону и наши военные говорят, что этот вариант, к сожалению, очень-очень рабочий. И наша оборона действительно очень активно пробивается", – говорит эксперт.

Иван Ступак допускает, если россияне будут и дальше пытаться пробивать таким образом нашу оборону, например, в направлении Покровска, то могут быть большие вопросы.

"В принципе они это сейчас и делают. Все лето, образно выражаясь, они активно бьют по печени. Поэтому, возможно, с Покровском гораздо быстрее будет решено дело. Конечно, есть много факторов в виде нашей авиации, ПВО, наших военных. Конечно, Курская операция нас истощает очень сильно человеческими ресурсами, техникой, боеприпасами. Если что-то из этого изменится, то и результат будет совсем другой", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Пока отступления, к сожалению, почти неотвратимы

Военный обозреватель Денис Попович обратил внимание, что фронт начал прогибаться с начала отступления наших войск из Авдеевки.

Что касается захвата россиянами Угледар, то эксперт говорит, что это на самом деле не такой уж большой населенный пункт, если говорить откровенно.

"На фронте происходит стратегическая оборона, заключающаяся в сдерживании врага и одновременно нанесении ему максимальных потерь. В теории наша задача обескровить россиян и создать таким образом условия для контрнаступления. Но пока враг имеет потенциал к наступательным действиям и атакует массой, отступления, к сожалению, почти неотвратимы", – подытожил Денис Попович.

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