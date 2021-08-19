Зачем в Украину доставили вакцины от коронавируса из Польши с коротким сроком годности



















В Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса. Так, 796 400 доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение Минздраве.

Вакцина от коронавируса, фото из открытых источников

"16 августа 2021 Украина получила 100 000 доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, а 18 августа — 650 400 доз этой же вакцины от Польши и 46 000 доз Литвы в качестве гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис объявил, что Польша планирует поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украине в третьем квартале этого года. Европейская комиссия помогла Польше перепродать 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украине. Польские СМИ писали, что Польша хочет продать Украину и Балканам препараты с коротким сроком годности, не могут быть использованы при нынешних темпах вакцинации.

Напомним, коронавирус поглощает Украины: сколько зараженных прибавилось в сутки. В Украине в течение последних двух недель активизировались случаи заражения коронавируса.



Как ранее информировал портал "Комментарии", с третьей дозой прививки против COVID-19 спешить не надо. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что сейчас нет абсолютно никаких научных доказательств того, что бустерные вакцины против COVID-19 крайне необходимы.



Напомним, что только вакцинация является действенным способом уберечься от тяжелого течения COVID-19 или возможной смерти. В связи с этим министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что населению страны хотят обеспечить постоянный доступ к вакцинам даже на выходных или в праздничные дни.

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