Как будут проводить вакцинацию украинцам в праздничные дни

Только вакцинация является действенным способом уберечься от тяжелого течения COVID-19 или возможной смерти. Украинцам хотят обеспечить непрерывный доступ к вакцинам, даже на выходных или в праздничные дни. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на очередном селекторном совещании.

Вакцинация от коронавируса, фото из открытых источников

В Украине уже зарегистрированы сотни случаев нового штамма "Дельта". И он оказался еще более заразным, чем сам COVID-19.

"Вероятность развития тяжелого течения болезни в случае инфицирования этим штаммом существенно выше, если вы не вакцинированы. Доступ к вакцинам должен быть непрерывным и удобным. На праздники мобильные бригады работать там, где это удобно для людей, как сейчас они работают в аэропортах и доказывают свою эффективность", — сказал Ляшко.

Сейчас инфраструктура вакцинации насчитывает более 3 тыс. пунктов прививки, почти 400 центров массовой вакцинации и сотни мобильных бригад.



"Цель этой работы — дать максимально удобное время вколоть вакцину пациенту. Пунктам с низких потоком, возможно, следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить, но центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других логистично привлекательных местах будут работать", — добавил министр.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Moderna или Pfizer: ученые сказали, какая вакцина лучше защитит от заражения штаммом "Дельта". Ученые увидели, что эффективность вакцины Moderna против заражения коронавирусом упала с 86% в начале 2021 года до 76% в июле. Эффективность Pfizer-BioNTech еще ниже – с 76% до 42%.



Несмотря на некоторые ограничения исследований, у привитых двумя дозами вакцины Moderna риски заразиться штаммом "Дельта" и другими мутациями коронавируса в два рази ниже по сравнению с Pfizer. Обе вакцины надежно защищают от тяжелого течения коронавирусной болезни и не доводят до госпитализации: Moderna — в 92% случаев, а Pfizer — в 85%.

Но стоит отметить, что это лишь предварительные данные, которые не подтверждены оценками экспертов. Поэтому их нельзя использовать в качестве клинических показаний.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач рассказала, когда вакцинация от коронавируса может быть опасна. Руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук заявила, что не стоит вводить вторую дозу вакцины от коронавируса, которая имеет отличимый от первой тип производства.

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