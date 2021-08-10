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Moderna или Pfizer: ученые сказали, какая вакцина лучше защитит от заражения штаммом "Дельта"

Исследователи в США сравнили эффективность разных вакцин от коронавируса

сегодня, 11:35
Автор:

Хмільовська Інна

Ученые выяснили, что Moderna формирует иммунитет к новому штамму "Дельта" лучше, чем Pfizer-BioNTech. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Іnference, которая анализировала данные более 50 тысяч пациентов из штатов Миннесота, Висконсин, Аризона, Флорида и Айова в системе здравоохранения Mayo Clinic.

Moderna или Pfizer: ученые сказали, какая вакцина лучше защитит от заражения штаммом "Дельта"

Вакцина от коронавируса, фото из открытых источников

Ученые увидели, что эффективность вакцины Moderna против заражения коронавирусом упала с 86% в начале 2021 года до 76% в июле. Эффективность Pfizer-BioNTech еще ниже – с 76% до 42%.

Несмотря на некоторые ограничения исследований, у привитых двумя дозами вакцины Moderna риски заразиться штаммом "Дельта" и другими мутациями коронавируса в два рази ниже по сравнению с Pfizer.

Обе вакцины надежно защищают от тяжелого течения коронавирусной болезни и не доводят до госпитализации: Moderna — в 92% случаев, а Pfizer — в 85%.

Но стоит отметить, что это лишь предварительные данные, которые не подтверждены оценками экспертов. Поэтому их нельзя использовать в качестве клинических показаний.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач рассказала, когда вакцинация от коронавируса может быть опаснаРуководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук заявила, что не стоит вводить вторую дозу вакцины от коронавируса, которая имеет отличимый от первой тип производства. 

Напомним, американский врач сообщила, когда те, кто переболел коронавирусом, могут получить вакцину от Covid-19. Медик пояснила, нужно ли вообще вакцинироваться тем, кто недавно перенес эту инфекцию. По словам медицинского аналитика, при получении вакцины от коронавируса необходимо принимать во внимание одно из важных условий: вы должны убедиться, что здоровы.



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Источник: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.06.21261707v2
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