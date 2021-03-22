Вспышка коронавируса переместилась в центр страны: чего ждать дальше — прогноз специалиста

Апрель может стать месяцем, когда количество коронавирусных больных в Украине достигнет очередного пика. Такую неутешительную информацию, ссылаясь на исследование Нацакадемии наук, сообщает председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, нардеп Михаил Радуцкий в собственном Telegram-канале.



Пик третьей волны коронавируса в Украине прогнозируют на апрель. Фото: Радио Свобода

Как утверждает чиновник, пока вспышка болезни переместилась с запада страны в центр. При этом Радуцкий поддерживает специалистов из Совета национальной безопасности и обороны, которые настаивают на введении дополнительных карантинных ограничений.

Одним из важных решений, которые позволят пережить пик заболеваемости, является открытие дополнительных передвижных госпиталей. По мнению Михаила Радуцкого, мобильный медучреждение из Ивано-Франковской можно "одолжить" регионам, где эпидситуация с каждым днем только ухудшается. При этом на сегодняшнем заседании при президенте Украины Ивано-Франковская область вместе с Винницкой и Киевом были отнесены к регионам с наибольшим количеством выявления новых больных.

Впрочем, медицинская система, по информации Радуцкого, больше всего страдает именно в столице, а также Одессе и Харькове. В других регионах также наблюдается критический уровень занятости койко-мест коронавирусными пациентами. Чиновник предлагает украинцам обращаться в комитет по вопросам здоровья нации, если в их населенных пунктах наблюдается слишком большая нагрузка на медучреждения.

Развертывание мобильных госпиталей должно происходить уже сейчас, чтобы не стало поздно, считает нардеп.

"Призываю местные власти не ждать, пока в вашем регионе ситуация станет угрожающей. Надо действовать на опережение и уже сейчас усиливать карантинные ограничения. Как это сейчас делают в странах ЕС", — подчеркивает Радуцкий.

Добавим, что наибольшего уровня заболеваемости Украина при существующих сегодня темпов может достичь уже через месяц, то есть в апреле.

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