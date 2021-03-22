Вспышка коронавируса переместилась в центр страны: чего ждать дальше — прогноз специалиста

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Вечканова Елена
Апрель может стать месяцем, когда количество коронавирусных больных в Украине достигнет очередного пика. Такую неутешительную информацию, ссылаясь на исследование Нацакадемии наук, сообщает председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, нардеп Михаил Радуцкий в собственном Telegram-канале.
Пик третьей волны коронавируса в Украине прогнозируют на апрель. Фото: Радио Свобода
Как утверждает чиновник, пока вспышка болезни переместилась с запада страны в центр. При этом Радуцкий поддерживает специалистов из Совета национальной безопасности и обороны, которые настаивают на введении дополнительных карантинных ограничений.
Одним из важных решений, которые позволят пережить пик заболеваемости, является открытие дополнительных передвижных госпиталей. По мнению Михаила Радуцкого, мобильный медучреждение из Ивано-Франковской можно "одолжить" регионам, где эпидситуация с каждым днем только ухудшается. При этом на сегодняшнем заседании при президенте Украины Ивано-Франковская область вместе с Винницкой и Киевом были отнесены к регионам с наибольшим количеством выявления новых больных.
Впрочем, медицинская система, по информации Радуцкого, больше всего страдает именно в столице, а также Одессе и Харькове. В других регионах также наблюдается критический уровень занятости койко-мест коронавирусными пациентами. Чиновник предлагает украинцам обращаться в комитет по вопросам здоровья нации, если в их населенных пунктах наблюдается слишком большая нагрузка на медучреждения.
Развертывание мобильных госпиталей должно происходить уже сейчас, чтобы не стало поздно, считает нардеп.
Добавим, что наибольшего уровня заболеваемости Украина при существующих сегодня темпов может достичь уже через месяц, то есть в апреле.
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