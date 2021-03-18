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В ООН рассказали о влиянии погоды на распространение коронавируса

Потепление не является поводом ослаблять эпидемические меры

сегодня, 08:49
Автор:

Елизавета Черных

COVID-19 — более устойчив к холодной погоде, поэтому при таких погодных условиях дольше остается  жизнеспособным. Однако с приходом весны, прекращать использование медицинских масок не стоит.  Об этом рассказывает РБК-Украина, ссылаясь на обращение ООН.

В ООН рассказали о влиянии погоды на распространение коронавируса

В ООН рассказали о влиянии погоды на распространение коронавируса - фото из открытых источников

Специалисты из Всемирной метеорологической организации (ВМО) уверены — потепление, в частности в северном полушарии, не является поводом ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом — отправляться в путешествия и отказываться от ношения масок и респираторов. 

"Хотя коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при более низких температурах, динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами", — заявили в ООН.

В сообщении сказано, что в первый год пандемии активное распространение инфекции наблюдались и при теплых погодных условиях, а потому нельзя давать гарантий, что это не повторится весной и летом.

Напомним, что исследователи в области здравоохранения из Лестера пришли к выводу, что у медленно ходящих людей с нормальным весом в 3,75 раза больше шансов умереть от вируса, чем у людей, ходящих быстро. Исследователи также обнаружили, что у медленно ходящих людей в 2,5 раза больше шансов заболеть тяжелой формой Covid-19, чем у тех, кто находится в самой "быстрой группе". Риск был одинаково высоким у медленно ходящих людей с нормальным весом, и у медленно ходящих людей, страдающих ожирением.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что накануне в Украине зафиксировали 289 случаев смерти от коронавирусного заболевания. Это максимальное значение летальных случаев с начала пандемии на территории страны.



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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/oon-rasskazali-vliyanii-pogody-rasprostranenie-1616037148.html
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