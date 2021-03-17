Смертность от коронавируса: ученые назвали новую группу риска

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
У людей, медленно
ходящих пешком, есть больше шансов умереть от коронавируса. Об этом передает
ВВС со ссылкой на новое исследование.
Фото из открытых источников
Исследователи в
области здравоохранения из Лестера пришли к выводу, что у медленно ходящих
людей с "нормальным" весом в 3,75 раза больше шансов умереть от вируса, чем у
людей, ходящих быстро.
Ведущий
исследователь профессор Том Йейтс сказал, что темпы ходьбы можно использовать,
чтобы предсказать, подвергается ли кто-то более высокому риску заражения
вирусом.
Исследование,
проведенное Национальным институтом медицинских исследований (NIHR) Лестерским
центром биомедицинских исследований, было разработано для изучения связи между
индексом массы тела (ИМТ) и темпом ходьбы, о котором сообщают сами люди, с
риском заражения тяжелым Covid-19 и смертностью.
В проекте
использовались данные, собранные у более чем 400 000 человек среднего возраста.
Отметим, что
медленная ходьба определена на уровне скорости менее 4,8 км в час, устойчивая /
средняя скорость составляет 6,8 км в час, а быстрая – более того.
Исследователи
также обнаружили, что у медленно ходящих людей в 2,5 раза больше шансов
заболеть тяжелой формой Covid-19, чем у тех, кто находится в самой быстрой
группе.
Риск был
одинаково высоким у медленно ходящих людей с нормальным весом и у медленно
ходящих людей с ожирением.
Ранее сообщалось,
что вакцину против коронавируса AstraZeneca все же рекомендовано к
использованию. Такое решение
приняла Всемирная организация здравоохранения в ответ на отказ нескольких
стран от этого препарата.
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