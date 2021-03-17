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Главная Новости Общество медицина Смертность от коронавируса: ученые назвали новую группу риска
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Смертность от коронавируса: ученые назвали новую группу риска

Появились данные нового исследования

сегодня, 20:00
Автор:

Таисия Ерохина

У людей, медленно ходящих пешком, есть больше шансов умереть от коронавируса. Об этом передает ВВС со ссылкой на новое исследование.

Смертность от коронавируса: ученые назвали новую группу риска

Фото из открытых источников

Исследователи в области здравоохранения из Лестера пришли к выводу, что у медленно ходящих людей с "нормальным" весом в 3,75 раза больше шансов умереть от вируса, чем у людей, ходящих быстро.

Ведущий исследователь профессор Том Йейтс сказал, что темпы ходьбы можно использовать, чтобы предсказать, подвергается ли кто-то более высокому риску заражения вирусом.

Исследование, проведенное Национальным институтом медицинских исследований (NIHR) Лестерским центром биомедицинских исследований, было разработано для изучения связи между индексом массы тела (ИМТ) и темпом ходьбы, о котором сообщают сами люди, с риском заражения тяжелым Covid-19 и смертностью.

В проекте использовались данные, собранные у более чем 400 000 человек среднего возраста.

Отметим, что медленная ходьба определена на уровне скорости менее 4,8 км в час, устойчивая / средняя скорость составляет 6,8 км в час, а быстрая – более того.

Исследователи также обнаружили, что у медленно ходящих людей в 2,5 раза больше шансов заболеть тяжелой формой Covid-19, чем у тех, кто находится в самой быстрой группе.

Риск был одинаково высоким у медленно ходящих людей с нормальным весом и у медленно ходящих людей с ожирением.

Ранее сообщалось, что вакцину против коронавируса AstraZeneca все же рекомендовано к использованию. Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения в ответ на отказ нескольких стран от этого препарата. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-56430112
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