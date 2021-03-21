Украинский коронавирус: в чем опасность нового штамма — инфекционист

Недавно в Украине обнаружили необычную мутацию коронавируса. Новый штамм действует на организм более жестко — вызывает тяжелые и длительные формы заболевания, а также дает иную реакцию на привычную терапию. Об этом сообщила известный украинский инфекционист Ольга Голубовская в интервью Obozrevatel.

Коронавирус в Украине: в чем опасность нового штамма. Фото: cdnimg.rg.ru

Несмотря на это, вакцина будет эффективной и при мутациях коронавируса на территории Украины, отмечает инфекционист.

Главные признаки мутировавшего коронавируса следующие: большая продолжительность острого периода, омоложение заболеваемости, обострение болезни, особые лабораторные данные.

Кроме того, медики начинают сомневаться в эффективности привычного лечения нового штамма. По словам Голубовской, уже отработанные методы лечения не дают нужной эффективности.

Также инфекционист выразила свое мнение относительно мутации коронавируса на территории нашего государства.

"Это не чисто "украинский" штамм. В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса. В Ивано-Франковске обнаружили вирус, который имеет мутацию тех штаммов, которые циркулируют. Считается, что этот штамм британский, хотя сама эта мутация может быть обнаружена во всех штаммах", — пояснила Голубовская.

Врач считает, что вакцина против коронавируса должна действовать на мутацию. Однако данная тема требует дополнительного исследования.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Covid-вакцинация в Украине перешла ко второму этапу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также ранее комитет Всемирной организации здравоохранения по безопасности вакцин заявил, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски.

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