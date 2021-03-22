Вслед за Одесской: в Украине еще одна область попала в "красную" зону

Вслед за Одесской областью в "красную" зону карантина попала и Сумщина. Такое решение было принято представителями Министерства здравоохранения Украины 22 марта, сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".



В "красной" зоне карантина находится семь областей и столица. Фото: Shutterstock

Сумская область уже какое-то время находилась в предупреждающей "оранжевой" зоне, но за последние несколько дней в регионе увеличилось количество госпитализированных коронавирусных больных.

Вместе с Сумщиной среди регионов с самыми высокими карантинными ограничениями оказались Киев и Киевская область, Закарпатье, Одесская, Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.

В "оранжевый" карантин "покрасил" целых 11 регионов Украины. Это означает, что на Винничине, Днепропетровщине, Донетчине, Львовщине, Луганщине, Полтавщине, Черниговщине, а также в Николаевской, Тернопольской, Черкасской и Тернопольской областях крайне возможно введение жесткого локдауна. Пока же на территории этих регионов действуют ограничения "желтой" зоны. Это значит, что существует ряд ограничений на проведение спортивных и массовых мероприятий (лишь 50% зрителей в зале) и работы заведений общественного питания (могут быть открыты только до полуночи).

Наименее далекие от попадания в категорию территорий с высшим уровнем эпидемиологической опасности по состоянию на 22 марта являются Волынь, Запорожье, Ровненская, Кировоградская, Херсонская и Харьковская области. Они по-прежнему остаются в "желтой" зоне.

При этом на сегодняшнем совещании при президенте Владимире Зеленском отметили, что больше всего больных коронавирусом по-прежнему появляется в Ивано-Франковской и Винницкой областях, а также в столице.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Украине начал действовать новый порядок общественного транспорта для "красной" карантинной зоны. Подробности — в нашем материале.

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