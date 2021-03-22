Вслед за Одесской: в Украине еще одна область попала в "красную" зону

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Вечканова Елена
Вслед за Одесской областью в "красную" зону карантина попала и Сумщина. Такое решение было принято
представителями Министерства здравоохранения Украины 22 марта, сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".
В "красной" зоне карантина находится семь областей и столица. Фото: Shutterstock
Сумская
область уже какое-то время находилась в предупреждающей "оранжевой" зоне, но за
последние несколько дней в регионе увеличилось количество госпитализированных
коронавирусных больных.
Вместе
с Сумщиной среди регионов с самыми высокими карантинными ограничениями
оказались Киев и Киевская область, Закарпатье, Одесская, Ивано-Франковская,
Житомирская и Черновицкая области.
В "оранжевый"
карантин "покрасил" целых 11 регионов Украины. Это означает, что на Винничине,
Днепропетровщине, Донетчине, Львовщине, Луганщине, Полтавщине, Черниговщине, а
также в Николаевской, Тернопольской, Черкасской и Тернопольской областях крайне
возможно введение жесткого локдауна. Пока же на территории этих регионов
действуют ограничения "желтой" зоны. Это значит, что существует ряд ограничений
на проведение спортивных и массовых мероприятий (лишь 50% зрителей в зале) и
работы заведений общественного питания (могут быть открыты только до полуночи).
Наименее далекие
от попадания в категорию территорий с высшим уровнем эпидемиологической
опасности по состоянию на 22 марта являются Волынь, Запорожье, Ровненская,
Кировоградская, Херсонская и Харьковская области. Они по-прежнему остаются в "желтой"
зоне.
При этом на сегодняшнем
совещании при президенте Владимире Зеленском отметили, что больше всего больных
коронавирусом по-прежнему появляется в Ивано-Франковской и Винницкой областях, а
также в столице.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Украине начал действовать новый порядок общественного транспорта для "красной" карантинной зоны. Подробности — в нашем материале.
Также на портале найдется информация о том, сколько украинцев имели побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.
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