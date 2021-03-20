Министерство здравоохранения Украины приняло решение отнести Одесскую область к регионам с "красным" уровнем эпидемической опасности. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на сообщение Минздрава.

Минздрав отнес к "красной" зоне еще одну область - фото из открытых источников

Сообщается, что Одесская область оказалась в "красной" зоне из-за высокого уровня госпитализаций. Впрочем, как и другие пять областей, находящиеся на этом же уровне, а именно Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Известно, что Минздрав каждый день обновляет признаки для определения региона с широким распространением COVID-19, на основании которых комиссия ТЭБ и ЧС принимает решение о переходе того или иного региона Украины в "красную", "желтую" или "оранжевую" зону эпидемической опасности.

Напомним, что в Украине количество новых случаев заболевания коронавирусом стремительно растет. По состоянию на 18 марта на территории страны обнаружено 15 053 случаев инфицирования, Это максимум случаев коронавирусного заболевания с начала года.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что министр здравоохранения Максим Степанов не исключил внедрение жесткого карантина в Украине. Об этом же говорил и врач-инфекционист Федор Лапий. Эксперты считают, что опыт большинства стран мира, который показывает — всеобщий локдаун не ограждает от следующих всплесков заболевания, зато жестко бьет по экономике. Поэтому, во-первых, уместнее выделить главные зоны риска — "рассадники" инфицирования. На данный момент (в отличие от карантина весны 2020 года) такие исследования уже есть. Эти виды деятельности надо либо ограничить, либо жестко контролировать. Не следует полностью блокировать торговлю или транспорт, но надо строго требовать соблюдения санитарных норм.









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