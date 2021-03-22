В Украине новый порядок работы транспорта в "красных" зонах: что изменилось

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Таисия Ерохина
В Украине
изменили порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической
опасности в связи с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении главы
Министерства инфраструктуры Владислава Криклия в Telegram-канале.
Фото из открытых источников
Теперь
региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и
чрезвычайных ситуаций в каждой области могут самостоятельно принимать решение о
карантинных ограничениях для автотранспорта и дорог в регионах "красной" зоны.
К примеру, они могут запретить регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Однако есть исключения. Среди них:
- транзитные
перевозки;
- перевозки
легковыми авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, составляет до пяти
человек (дети в возрасте до 14 лет не учитываются);
- перевозки
служебным или арендованным автотранспортом предприятий и учреждений, о которых
проинформирована Нацполиция;
- международное автосообщение,
но требуется отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный максимум за 48 часов.
Кроме того,
запретить на местном уровне могут посадку пассажиров в автомобильный или
железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных
железнодорожных рейсов.
Напомним, в
Украине снова изменились правила
карантина. Мы узнали, что и где запрещено. Усиление эпидемических требований
в ряде регионов страны будут действовать до 9 апреля. Для Киева и четырех
областей запреты действуют уже с субботы, 20 марта.
Как сообщалось
ранее, Зеленский
раскритиковал местные локдауны и требует финансовой поддержки для украинцев.
Президент ждет от местных властей соответствующих предложений, чтобы рассмотреть
и утвердить их.
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