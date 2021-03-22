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В Украине новый порядок работы транспорта в "красных" зонах: что изменилось

О решении проинформировали в Мининфраструктуры

сегодня, 15:47
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине изменили порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности в связи с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении главы Министерства инфраструктуры Владислава Криклия в Telegram-канале.

В Украине новый порядок работы транспорта в "красных" зонах: что изменилось

Фото из открытых источников

Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области могут самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях для автотранспорта и дорог в регионах "красной" зоны.

К примеру, они могут запретить регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Однако есть исключения. Среди них:

- транзитные перевозки;

- перевозки легковыми авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, составляет до пяти человек (дети в возрасте до 14 лет не учитываются);

- перевозки служебным или арендованным автотранспортом предприятий и учреждений, о которых проинформирована Нацполиция;

- международное автосообщение, но требуется отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный максимум за 48 часов.

Кроме того, запретить на местном уровне могут посадку пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Напомним, в Украине снова изменились правила карантина. Мы узнали, что и где запрещено. Усиление эпидемических требований в ряде регионов страны будут действовать до 9 апреля. Для Киева и четырех областей запреты действуют уже с субботы, 20 марта.

Как сообщалось ранее, Зеленский раскритиковал местные локдауны и требует финансовой поддержки для украинцев. Президент ждет от местных властей соответствующих предложений, чтобы рассмотреть и утвердить их.


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