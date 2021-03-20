В Украине изменились правила карантина: что и где запрещено

С сегодняшнего дня, 20 марта, в четырех областях Украины — в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской, а также Киеве введен красный уровень карантинных ограничений. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

Фото из открытых источников

Так, усиление эпидемических требований в этих регионах будут действовать до 9 апреля. Сообщается, что в оранжевой зоне находятся 12 регионов. Остальные восемь — в желтой.





В частности, красный уровень предусматривает следующие правила:

— заведения общественного питания не работают (только адресная доставка и обслуживание на вынос),

— закрытие ТРЦ и других развлекательных заведений,

— закрытие учебных заведений (кроме детских садов и начальных классов в школах),

— закрытие непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов.

В ЦОЗ отметили, что эти ограничительные противоэпидемические меры необходимы, чтобы предотвратить распространение COVID-19 и не допустить развертывания новой волны заболеваемости.

Напомним, в соседней с Украиной Польше с этих выходных вводится локдаун по всей стране. Ограничения, действовавшие в провинциях с наибольшим количеством больных, решено распространить на всю территорию Польши. Локдаун был введен в субботу, 20 марта. Он будет действовать до 9 апреля. По данным польского Минздрава, "британский" вариант коронавируса уже является причиной 52% новых больных в Польше.

Ранее сообщалось, что ученые сделали заявление о риске смерти от коронавируса у некоторых людей. Появились данные нового исследования. Ведущий исследователь, профессор Том Йейтс сказал, что темпы ходьбы можно использовать, чтобы предсказать, подвергается ли кто-то более высокому риску заражения вирусом.

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