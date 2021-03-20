logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.03.2021

BTC/USD

59734.78

ETH/USD

1860.18

LTC/USD

205.03

НБУ 20.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине изменились правила карантина: что и где запрещено
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине изменились правила карантина: что и где запрещено

В красную зону карантина попали Киев и четыре области

сегодня, 16:57
Автор:

Таисия Ерохина

С сегодняшнего дня, 20 марта, в четырех областях Украины — в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской, а также Киеве введен красный уровень карантинных ограничений. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

В Украине изменились правила карантина: что и где запрещено

Фото из открытых источников

Так, усиление эпидемических требований в этих регионах будут действовать до 9 апреля. Сообщается, что в оранжевой зоне находятся 12 регионов. Остальные восемь — в желтой.

В Украине изменились правила карантина: что и где запрещено - фото 2

В частности, красный уровень предусматривает следующие правила:

— заведения общественного питания не работают (только адресная доставка и обслуживание на вынос),

— закрытие ТРЦ и других развлекательных заведений,

— закрытие учебных заведений (кроме детских садов и начальных классов в школах),

— закрытие непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов.

В ЦОЗ отметили, что эти ограничительные противоэпидемические меры необходимы, чтобы предотвратить распространение COVID-19 и не допустить развертывания новой волны заболеваемости.

В Украине изменились правила карантина: что и где запрещено - фото 3
В Украине изменились правила карантина: что и где запрещено - фото 4
В Украине изменились правила карантина: что и где запрещено - фото 5
В Украине изменились правила карантина: что и где запрещено - фото 6
В Украине изменились правила карантина: что и где запрещено - фото 7

Напомним, в соседней с Украиной Польше с этих выходных вводится локдаун по всей стране. Ограничения, действовавшие в провинциях с наибольшим количеством больных, решено распространить на всю территорию Польши. Локдаун был введен в субботу, 20 марта. Он будет действовать до 9 апреля. По данным польского Минздрава, "британский" вариант коронавируса уже является причиной 52% новых больных в Польше.

Ранее сообщалось, что ученые сделали заявление о риске смерти от коронавируса у некоторых людей. Появились данные нового исследования. Ведущий исследователь, профессор Том Йейтс сказал, что темпы ходьбы можно использовать, чтобы предсказать, подвергается ли кто-то более высокому риску заражения вирусом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/2718017974989580/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ