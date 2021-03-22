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В скольких украинцев обнаружили побочные эффекты после вакцинации

Юлия Мендель рассказала, сколько граждан ощутили на себе побочные действия вакцины от коронавируса

сегодня, 08:40
Автор:

Кириєнко Анна

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила в скольких украинцев наблюдались побочные эффекты после вакцинации. Данную тему обсудили в эфире программы "Взгляд с Банковой".

В скольких украинцев обнаружили побочные эффекты после вакцинации

Вакцинация в Украине: в скольких граждан обнаружили побочные эффекты. Фото: gazeta.ru

По словам Юлии Мендель, всего в 0,5 процента украинцев, которые сделали прививку, наблюдаются незначительные побочные эффекты и ухудшение здоровья.

Соответственно, если взять статистику прививок от Минздрава и посчитать, получается, что с 108 310 вакцинированных лиц в 541 человека наблюдаются побочные эффекты.

Также Мендель подчеркивает, что в целом в Европе 17 миллионов человек сделали прививки. И только в около 40 человек обнаружены тромбы.

Пресс-секретарь президента считает, что компании AstraZeneca досталось больше всего критики и осуждения. Мендель предполагает, что массовые обсуждения этой вакцины могут происходить из-за доступности препарата и через конкуренцию и информационные войны, которые активно проводятся среди производителей вакцин от коронавируса.

"Сейчас мир обсуждает вакцину AstraZeneca, которую выпускает шведско-британская компания. Вдумайтесь: в Европе вакцинировано 17 млн человек только в около 40 человек обнаружены тромбы. Другими словами, один случай на полмиллиона привитых", — отмечает Мендель.

Напомним, что украинка раскрыла цены на медицинские услуги в Швейцарии. Сколько стоит полечить зуб, можно ли самостоятельно покупать лекарства в аптеках, удастся ли сэкономить на лечении? Ответы на эти вопросы ищите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, через сколько дней после вакцинации появляется иммунитет от Covid-19.


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Источник: https://kanaldom.tv/uk/vzglyad-s-bankovoj-s-yuliej-mendel-govorim-o-vakczinaczii-situaczii-na-donbasse-i-resheniyah-dlya-malogo-biznesa/
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Аноним

сегодня, 08:49

До каких ещё пор индийский контрафакт "Covishield" будут у нас продолжать называть честным именем AstraZeneca? Это разные вещи.

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