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В ВОЗ сделали неутешительный прогноз по пандемии коронавируса: "мы еще не достигли конца"

Ожидается появление новых штаммов COVID-19

сегодня, 14:45
Автор:

Елизавета Черных
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По словам главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумы Сваминатан, коронавирусная пандемия далеко от своего окончания. Такой прогноз связан с вероятным появлением новых мутаций COVID-19. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на WHBL.

В ВОЗ сделали неутешительный прогноз по пандемии коронавируса: "мы еще не достигли конца"

Коронавирус - фото из открытых источников

"Мы были свидетелями того, как развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающим беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии", — заявила представитель ВОЗ. 

Отметим, что эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус может перетечь в эндемию, несмотря на надежды мирового сообщества, что инфекция исчезнет с лица земли.  Под эндемией подразумевается заболеваемость, которая регулярно может вспыхивать в определенных регионах. Таким образом численность пациентов в течении конкретного периода — относительно стабильна и не растет со временем. 

Напомним, что глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко с осторожностью озвучил прогноз касаемо пандемии коронавируса, согласно которому она должна завершиться в текущем году. Об этом можно будет говорить отталкиваясь от главного фактора — масштабов вакцинации против COVID-19. Накануне министр предупредил граждан страны, что в ближайшие 4-5 недели стоит ждать роста заболеваемости из-за стремительного распространения мутации "Омикрон". 

Подобного мнения о пике коронавируса в Украине придерживается и Тарас Жиравецкий, главврач одного из медицинских центров Львова. При этом на пике доктор прогнозирует до 200 тысяч заболевших в сутки. Затем, по его словам, волна коронавирусного штамма "Омикрон" пойдет на спад. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/pandemiya-zakonchilas-voz-prognoziruet-poyavlenie-1644576355.html
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