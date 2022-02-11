В ВОЗ сделали неутешительный прогноз по пандемии коронавируса: "мы еще не достигли конца"

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Елизавета Черных
По словам главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумы Сваминатан, коронавирусная пандемия далеко от своего окончания. Такой прогноз связан с вероятным появлением новых мутаций COVID-19. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на WHBL.
Коронавирус - фото из открытых источников
Отметим, что эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус может перетечь в эндемию, несмотря на надежды мирового сообщества, что инфекция исчезнет с лица земли. Под эндемией подразумевается заболеваемость, которая регулярно может вспыхивать в определенных регионах. Таким образом численность пациентов в течении конкретного периода — относительно стабильна и не растет со временем.
Напомним, что глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко с осторожностью озвучил прогноз касаемо пандемии коронавируса, согласно которому она должна завершиться в текущем году. Об этом можно будет говорить отталкиваясь от главного фактора — масштабов вакцинации против COVID-19. Накануне министр предупредил граждан страны, что в ближайшие 4-5 недели стоит ждать роста заболеваемости из-за стремительного распространения мутации "Омикрон".
Подобного мнения о пике коронавируса в Украине придерживается и Тарас Жиравецкий, главврач одного из медицинских центров Львова. При этом на пике доктор прогнозирует до 200 тысяч заболевших в сутки. Затем, по его словам, волна коронавирусного штамма "Омикрон" пойдет на спад.
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