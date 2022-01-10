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Коронавирус может перейти в эндемию: что это значит и в чем отличие от пандемии

Примером эндемической болезни также можно назвать малярию

сегодня, 13:08
Автор:

Елизавета Черных
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Несмотря на надежды, что коронавирус исчезнет с лица земли так же быстро, как и распространился, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что COVID-19 станет эндемичным. В издании DW объяснили, что это значит и чем отличается пандемия от эндемии. 

Коронавирус может перейти в эндемию: что это значит и в чем отличие от пандемии

Коронавирус может перейти в эндемию - фото из открытых источников

Эндемической называют заболеваемость или инфекцию, которая регулярно вспыхивает в определенных регионах. В таком случае количество заболевших на протяжении определенного периода остается относительно стабильной. Она не растет с течением времени. 

Отмечается, что во время эндемии в одно и то же время может заболеть приблизительно одинаковое количество людей. 

Примером эндемической болезни в издании называют малярию, которая ежегодно поражает 300 миллионов человек из разных уголков мира, в большинстве в тропических регионах. 

По прогнозу ВОЗ, коронавирусная инфекция также может перейти в эндемию. То есть, вирус будет циркулировать все время и жителям придется учиться с ним жить. Другими словами — ковид не исчезнет. 

Если болезнь или инфекция распространяется не только на региональном уровне, но и национальном, континентальном, ее называют пандемией. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что пандемии провоцируют вирусы или возбудители, появившиеся накануне. Отмечается, что опасность или смертельное течение болезни зависит от конкретного вируса и состояния здоровья конкретного человека. 

Одной из болезней, помимо коронавируса, которая временами достигает пандемических масштабов, является грипп. Например, от "испанки" в 1918 году скончалось порядка 50 миллионов человек. Также и свиной грипп в 2009 году вызвал пандемию. 

В издании также упомянули и о термине "эпидемия". Журналисты объяснили, что об эпидемической болезни речь идет в том случае, когда она распространяется в ограниченный период в определенном регионе и с определенной частотой. То есть, пандемией называют эпидемию, которая распространилась за пределы какой-либо страны либо континента. 

Ранее "Комментарии" писали, грозит ли Украине эпидемия штамма коронавируса "Омикрон". 


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Источник: https://www.dw.com/uk/epidemiia-pandemiia-endemiia-u-chomu-riznytsia/a-60280051?maca=uk-Twitter-sharing
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