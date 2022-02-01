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Победа над пандемией в 2022 году: Ляшко сделал прогноз

В ближайшей же перспективе глава Минздрава указал на усиление нынешней вспышки COVID-19

сегодня, 11:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко с осторожным оптимизмом прогнозирует, что пандемия в Украине закончится в 2022 году. Сказать о том, удастся победить пандемию или нет, можно только, отталкиваясь от ряда факторов, главный из которых – масштабы вакцинации. Как передает портал "Комментарии", об этом Виктор Ляшко заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

Победа над пандемией в 2022 году: Ляшко сделал прогноз

Виктор Ляшко. Фото Facebook Виктора Ляшко

Виктор Ляшко предупредил украинцев, что ближайшие 4-5 недель стоит ожидать роста заболеваемости новым штаммом "Омикрон". Вполне может быть, что в сутки в Украине будут фиксировать до 60 тысяч новых кейсов заболевания. Только за последние три недели количество больных выросла в два раза.

Что же касается полной отмены карантинных ограничений и окончания пандемии, то Виктор Ляшко считает, что это будет зависеть сразу от трех факторов. Первый – вакцинация. Второй – появление препаратов для эффективного лечения коронавируса. Третий – уменьшение агрессивности мутирующего вируса.

Также министр рассказал, что в самое ближайшее время в Украину должны поступить лекарства для эффективной борьбы с коронавирусом. По словам Виктора Ляшко, деньги уже перечислены в полном объёме.

Глава Минздрава подчеркнул, отмена карантинных ограничений напрямую связана с масштабами вакцинации населения. Пока что тот уровень вакцинации, который есть в Украине не может позволить отменить карантин в стране. На сегодняшний день всего 50% украинцев привито хотя бы одной. Если же говорить о тех наших соотечественниках, которые прошли полный курс вакцинации, то среди общего количества взрослого населения – это всего 47%.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p-QnCW_hdOc
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