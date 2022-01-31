Омикрон наступает: иммунолог предостерег Украину о высокой цене

Власти Украины уже заявили, что новую волну вспышки заболеваемости страна будет проходить без ужесточения карантинных мер и без общенационального локдауна. В правительстве за образец решили взять британскую модель, где тоже не применяли карантинные ограничения. Вот только в Украине не учли, какой процент привитых граждан Великобритании и какой процент привитых украинцев. Поэтому не исключено, что Украине придется заплатить высокую цену во время волны "Омикрона". Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил врач-иммунолог Борис Донской, пишет сайт "Обозреватель".

Коронавирус. Фото из открытых источников

Медик согласился с той позицией Минздрава о том, что Украина должна выработать коллективный иммунитет в борьбе с коронавирусом. Только в таком случае пандемии может прийти конец. Вот только не стоит забывать о высокой цене, которую, возможно придется заплатить Украине.

Борис Донской рассказал, что на сегодняшний день половина людей пенсионного возраста в Украине не вакцинированы. Им не сделали не то, что бустерную дозу, но даже первых два укола. То есть, перед новым штаммом "Омикрон" они полностью не защищены.

Специалист согласился с тем, что "Омикрон" называют менее опасным, чем предыдущие штаммы, но для тех, кто не прошел полный курс вакцинации он опасен тяжелыми последствиями. В первую очередь могут пострадать пожилые люди, а также люди с сердечными заболеваниями.

Медик считает, что проходить новую волну заболеваемости могут себе позволить те страны, которые вакцинировали подавляющее большинство населения или же исчерпали ресурс возможных мер в вопросе преодоления эпидемии.

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