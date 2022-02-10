Вероятно, через две-три недели Украина достигнет пика заболеваемости коронавирусом. При этом в день будут фиксировать порядка 200-250 тысяч случаев инфицирования. Дальше количество заболевших COVID-19 будет уменьшаться. Об этом на своем YouTube-канале рассказал главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

Врач рассказал, когда волна "Омикрона" в Украине пойдет на спад - фото из открытых источников

Специалист отметил, что сейчас в Украине искажена реальная статистика заболеваемости коронавирусом, поскольку много украинцев не тестируются на COVID-19:

"Количество госпитализаций сейчас порядка 4 000 в сутки, поэтому около 2% людей, которые инфицировались ковидом, попадают в больницу. Почему 2%? Потому что такая сейчас международная статистика и такие прогнозы в мире по госпитализации. Почему по цифрам у нас получается не 2%, а 10% (если суточное количество новых случаев порядка 40 000)? Потому что мы делаем недостаточно тестов, где-то в пять раз. Поэтому ориентировочно, мы уже имеем около 200 тысяч заболевших ежедневно. Сейчас идем к пику, а дальше идем вниз", — объяснил доктор.

Специалист также подтвердил, что действительно больницы в некоторых областях на данный момент достаточно заполнены, потому что большое количество людей, которые не инфицировались "Омикроном", заболели одновременно.

При этом Жиравецкий отметил, что среди госпитализированных также достаточное количество вакцинированных украинцев, однако у привитых течение болезни относительно легче.

Ранее в материале портала "Комментарии" - В аптеках начали продавать таблетки от коронавируса: Минздрав просит не покупать фальсификат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!