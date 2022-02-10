logo

BTC/USD

45558.91

ETH/USD

3232.42

LTC/USD

140.97

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Врач рассказал, когда волна "Омикрона" в Украине пойдет на спад
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач рассказал, когда волна "Омикрона" в Украине пойдет на спад

По словам Тараса Жиравецкого, в Украине не делают необходимого количества тестирований на COVID-19

сегодня, 18:06
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Вероятно, через две-три недели Украина достигнет пика заболеваемости коронавирусом. При этом в день будут фиксировать порядка 200-250 тысяч случаев инфицирования. Дальше количество заболевших COVID-19 будет уменьшаться. Об этом на своем YouTube-канале рассказал главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий. 

Врач рассказал, когда волна "Омикрона" в Украине пойдет на спад

Врач рассказал, когда волна "Омикрона" в Украине пойдет на спад - фото из открытых источников

Специалист отметил, что сейчас в Украине искажена реальная статистика заболеваемости коронавирусом, поскольку много украинцев не тестируются на COVID-19: 

"Количество госпитализаций сейчас порядка 4 000 в сутки, поэтому около 2% людей, которые инфицировались ковидом, попадают в больницу. Почему 2%? Потому что такая сейчас международная статистика и такие прогнозы в мире по госпитализации. Почему по цифрам у нас получается не 2%, а 10% (если суточное количество новых случаев порядка 40 000)? Потому что мы делаем недостаточно тестов, где-то в пять раз. Поэтому ориентировочно, мы уже имеем около 200 тысяч заболевших ежедневно. Сейчас идем к пику, а дальше идем вниз", — объяснил доктор. 

Специалист также подтвердил, что действительно больницы в некоторых областях на данный момент достаточно заполнены, потому что большое количество людей, которые не инфицировались "Омикроном", заболели одновременно.

При этом Жиравецкий отметил, что среди госпитализированных также достаточное количество вакцинированных украинцев, однако у привитых течение болезни относительно легче. 

Ранее в материале портала "Комментарии" - В аптеках начали продавать таблетки от коронавируса: Минздрав просит не покупать фальсификат. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w8Z-VIwTCro
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!