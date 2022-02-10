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В аптеках начали продавать таблетки от коронавируса: Минздрав просит не покупать фальсификат

Не успели препарат развезти по регионам, как в аптеках уже начали появляться таблетки сомнительного происхождения

10 февраля 2022, 15:51
Автор:

Людмила Слободенюк
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Появилась информация о том, что в аптеках Хмельницкого в продаже появились таблетки "Молнупиравир", которые были закуплены министерством здравоохранения для лечения коронавируса пациентов из группы риска на ранних стадиях. В Минздраве уверяют, что данный препарат продавать через аптеки не будут и потому, скорее всего, жителям Хмельницкого продают фальсификат, поэтому просят его не покупать. Об этом пишет издание "Зеркало недели", передает портал "Комментарии".

В аптеках начали продавать таблетки от коронавируса: Минздрав просит не покупать фальсификат

Молнупировир купить в аптеке. Фото из открытых источников

"Молнупиравир" — таблетки от коронавируса, которые будут назначаться при ранних симптомах болезни для людей старшего возраста, страдающим ожирением или болезнями сердца. Его противопоказано употреблять беременным. Сегодня, 10 февраля, Минздрав распределил в области 60 тысяч курсов этого лекарства. Их не планируют продавать, лекарства будет выписывать врач бесплатно. Потому чиновники просят украинцев не покупать сомнительные препараты.

"Минздрав не имеет никакого отношения к этому лекарству. Находящийся в продаже препарат не зарегистрирован в Украине, следовательно, продавать его в свободном доступе запрещено", — рассказал изданию первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Добавим, что эффективность "Молнупиравира" по итогам первых испытаний составляла лишь 30%, что не так много. Несмотря на это, Украина должна до конца года получить еще 240 тысяч курсов, 75 тысяч из которых — до конца этой недели. В настоящее время этим лекарством лечат в США, Японии, Великобритании и других странах.

Напомним, за продажу фальсифицированных лекарств в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность, вплоть до пожизненного заключения (если употребление "лекарства" повлекло за собой смерть человека).

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Источник: https://zn.ua/UKRAINE/v-khmelnitskom-prodajut-molnupiravir-bez-rehistratsii-minzdrav-prosit-projavit-bditelnost.html
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