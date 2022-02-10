В аптеках начали продавать таблетки от коронавируса: Минздрав просит не покупать фальсификат

Рубрики
МЕНЮ
Людмила Слободенюк
Появилась информация о том, что в аптеках Хмельницкого в продаже появились таблетки "Молнупиравир", которые были закуплены министерством здравоохранения для лечения коронавируса пациентов из группы риска на ранних стадиях. В Минздраве уверяют, что данный препарат продавать через аптеки не будут и потому, скорее всего, жителям Хмельницкого продают фальсификат, поэтому просят его не покупать. Об этом пишет издание "Зеркало недели", передает портал "Комментарии".
Молнупировир купить в аптеке. Фото из открытых источников
"Молнупиравир" — таблетки от коронавируса, которые будут назначаться при ранних симптомах болезни для людей старшего возраста, страдающим ожирением или болезнями сердца. Его противопоказано употреблять беременным. Сегодня, 10 февраля, Минздрав распределил в области 60 тысяч курсов этого лекарства. Их не планируют продавать, лекарства будет выписывать врач бесплатно. Потому чиновники просят украинцев не покупать сомнительные препараты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости