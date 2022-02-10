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Елена Зеленская рассказала о полезной привычке, к которой ее приучил супруг

Елена Зеленская призналась, что сильно располнела после первых родов

сегодня, 14:57
Автор:

Кравцев Сергей
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Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что ей повезло с супругом, потому что в семье удается друг друга гармонично дополнять. Так, Елена Зеленская рассказала, что она пытается приучить мужа к здоровому питанию, а он ее уже приучил к занятию спортом. В комплексе первое со вторым дает хорошее самочувствие, заряд энергии и не дает появиться лишнему весу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Елена Зеленская рассказала о полезной привычке, к которой ее приучил супруг

Елена Зеленская. Фото: пресс-служба Офиса президента

Елена Зеленская призналась, что не всегда имела такую фигуру, как сейчас и после рождения первого ребенка прилично прибавила в весе. Поэтому пришлось срочно принимать определенные меры, чтобы избавиться от лишних килограммов. 

По словам Первой леди страны, пришлось кардинально пересматривать свой рацион, потому что во многом то, как мы выглядим напрямую зависит от того, чем мы питаемся. 

Елена Зеленская советует всем родителям обратить внимание на такую вещь как формирование пищевых привычек. Если с самого детства у человека сформируются правильные предпочтения к еде, то в дальнейшем у него не будут возникать сопутствующие заболеванием и будет меньше риск иметь лишний вес.

Помимо правильного питания, Елена Зеленская акцентирует внимание на том, что нужно еще много двигаться.

Зеленская призналась, что к физкультуре ее приучил муж, хоть по началу она и сопротивлялась, находила отговорки, но потом все же пошла на его уговоры и вот уже 10 лет, как Елена Зеленская пытается Владимира Зеленского правильно кормить, а он постоянно напоминает о важности занятий спортом.

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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/elena-zelenskaya-rasskazala-kak-silno-raspolnela-posle-pervyh-rodov-11699734.html
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