В ВОЗ официально рекомендовали Covid-вакцину Johnson & Johnson

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Лиза Снисар
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально рекомендует вакцину от Covid-19 компании Janssen, которая входит в американский концерн Johnson & Johnson. Об этом сообщает DW 18 марта.
Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников
Представитель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото заявил, что вакцина защищает от тяжелой формы Covid-19 на 85,4% спустя 28 дней после прививки.
Отмечается, что препарат Johnson & Johnson предназначен для граждан старше 18 лет, при этом для достижения полной эффективности достаточно одной прививки.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield). На сегодня зафиксированы 362 побочные реакции на препарат.
Также до этого Максим Степанов заявлял, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом.
"Комментарии" также сообщали, что Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.
Кроме этого, премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне, но для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты среди населения. При этом он отметил, что если "красный" уровень будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено усилить карантинные меры на всей территории Украины.
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