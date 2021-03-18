logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.03.2021

BTC/USD

58498.37

ETH/USD

1818.98

LTC/USD

204.77

НБУ 18.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В ВОЗ официально рекомендовали Covid-вакцину Johnson & Johnson
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВОЗ официально рекомендовали Covid-вакцину Johnson & Johnson

Вакцина защищает от тяжелой формы Covid-19 на 85,4%

сегодня, 11:12
Автор:

Лиза Снисар

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально рекомендует вакцину от Covid-19 компании Janssen, которая входит в американский концерн Johnson & Johnson. Об этом сообщает DW 18 марта. 

В ВОЗ официально рекомендовали Covid-вакцину Johnson & Johnson

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

Представитель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото заявил, что вакцина защищает от тяжелой формы Covid-19 на 85,4% спустя 28 дней после прививки.

Отмечается, что препарат Johnson & Johnson предназначен для граждан старше 18 лет, при этом для достижения полной эффективности достаточно одной прививки.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield). На сегодня зафиксированы 362 побочные реакции на препарат.

Также до этого Максим Степанов заявлял, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом. 

"Комментарии" также сообщали, что Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.

Кроме этого, премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне, но для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты среди населения. При этом он отметил, что если "красный" уровень будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено усилить карантинные меры на всей территории Украины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/koronavirus-v-es-planirujut-vvedenie-zelenyh-sertifikatov-s-ijunja/a-56893478
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ