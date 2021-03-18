В ВОЗ официально рекомендовали Covid-вакцину Johnson & Johnson

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально рекомендует вакцину от Covid-19 компании Janssen, которая входит в американский концерн Johnson & Johnson. Об этом сообщает DW 18 марта.

Представитель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото заявил, что вакцина защищает от тяжелой формы Covid-19 на 85,4% спустя 28 дней после прививки.

Отмечается, что препарат Johnson & Johnson предназначен для граждан старше 18 лет, при этом для достижения полной эффективности достаточно одной прививки.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield). На сегодня зафиксированы 362 побочные реакции на препарат.

Также до этого Максим Степанов заявлял, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом.

"Комментарии" также сообщали, что Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.

Кроме этого, премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне, но для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты среди населения. При этом он отметил, что если "красный" уровень будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено усилить карантинные меры на всей территории Украины.



