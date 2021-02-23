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В Украине зарегистрировали первую вакцину от коронавируса

Вакцина одобрена ВОЗ, ее планируют использовать в ЕС

сегодня, 10:45
Автор:

Вечканова Елена

Первая вакцина от коронавируса наконец зарегистрирована для использования на территории Украины. Препаратом-первопроходцем стала индийская Covishield, производства Oxford/AstraZeneca. Событие произошло 22 февраля, о чем сообщили представители Минздрава в понедельник, 23 февраля.

В Украине зарегистрировали первую вакцину от коронавируса

Covishield стала первой зарегистрированной в Украине вакциной. Фото: India TV News

Экстренное медицинское применение вакцины Covishield одобрили не только в Министерстве здравоохранения Украины, но и в странах Европейского Союза, Великобритании и, конечно, Индии. ВОЗ поддерживает использование этого препарата, который изготавливается индийскими фармацевтами.

Следует отметить, что регистрация вакцины в Украине продолжалась в течение недели — с 15 февраля. В субботу, 22 числа, глава Минздрава Максим Степанов лично проконтролировал отгрузки начальной партии Covishield в Украину. Вакцина должна прибыть на территорию нашего государства уже сегодня — в Киеве авиагруз ждут около 11:30.

Первый вакцинный транш Украине состоит из полумиллиона доз. Всего же, в результате договоренности с всемирной инициативе COVAX, граждан нашего государства обеспечат препаратом от коронавируса производства Oxford / AstraZeneca в размере не менее 2,2 млн доз. Максимально возможное количество полученной вакцины достигает 3,7 млн доз.

"Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США), что производятся на мощностях Serum Institute (Индия)", — сообщают в пресс-службе Минздрава.

Напомним, "Комментарии" уже рассказывали о планах Максима Степанова разрешить использование Covishield для вакцинации украинцев против COVID 19. Подробнее узнать о самой вакцине можно в нашем материале.

Также на портале удастся найти информацию о том, кому в Украине стоит рассчитывать на бесплатную вакцинацию. Одновременно с этим существуют риски срыва своевременного начала массовых прививок от коронавируса — за человеческого фактора.


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Источник: https://www.facebook.com/261889753974137/posts/1789249924571438/
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