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Почему вакцинация в Украине может сорваться

Люди, которые имеют приоритет, массово отказываются вакцинироваться

сегодня, 09:10
Автор:

Кириєнко Анна

Вакцинация против коронавируса в Украине снова под угрозой. Об этом сообщил Telegram-канал Легитимный.

Почему вакцинация в Украине может сорваться

Вакцинация в Украине: почему прививки от коронавируса под угрозой. Фото: abo.media

Анонимный источник канала сообщает, что Министерство здравоохранения столкнулось с большой проблемой, которая сейчас решается давлением на руководство больниц. Дело в том, что медицинский персонал, попавший в первую очередь вакцинации, сейчас уже на 90% отказывается от прививки индийской вакциной COVISHIELD Serum Institute India, которая является аналогом AstraZeneca. Особенности этого препарата собрано в нашем материале.

Как сообщает источник, в Украине еще раньше значительная часть медиков отказывались вакцинироваться. Сейчас, после приобретения другой вакцины, эти отказы увеличились в сотни раз. Некоторые медработники аргументируют свое мнение — вакцина еще не прошла клинические исследования и все испытания незаконченные.

Как подчеркнул источник, в настоящее время проблему решают проверками и увольнениями.

Напомним, что главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко утверждает, что бесплатно сделать прививку от коронавируса смогут все желающие украинцы. Однако санитарный врач также подчеркнул, что правительством страны была разработана специальная "дорожная карта", которая предусматривает приоритет вакцинации людей из группы риска, а также сотрудников "критических для государства" структур. Детали читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что министру здравоохранения Максиму Степанову может угрожать отставка. При каком условии это произойдет, сообщила народный депутат из партии "Слуга народа" Ирина Верещук. Подробности читайте в нашем материале.


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Источник: https://t.me/legitimniy/6645
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comments

Обусуждения

Валерий

сегодня, 09:33

Уже даже не смешно. Пусть первыми этой вакциной сделают прививку первые лица страны (президент и т. д.), которые с упорством, достойным лучшего применения, тащат в страну за бешеные деньги все, что другие не берут и задаром. Пусть закончат клинические испытания на себе. Их не жалко.

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