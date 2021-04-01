Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 1 апреля в стране выявлено 17 569 случаев инфицирования коронавирусом. В частности, COVID-19 диагностировали у 813 детей и 486 медицинских работников. Данные министр обнародовал на странице в Facebook.

В Украине новый антирекорд смертности от коронавируса: зафиксирован максимум смертей с начала пандемии - фото из открытых источников

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Житомирской областях.

Согласно статистике, за минувшие сутки от коронавируса в Украине скончался 421 человек — это максимальное количество смертей с начала пандемии в стране. До этого антирекорд летальных случаев был установлен вчера, 31 марта, — на территории страны зафиксировали 407 смертей.

По данным министра, за прошедшие сутки выздоровело 9 602 человек, госпитализировано 5 160 пациентов, а также совершили 132 759 тестирований на выявление коронавируса.

За все время пандемии в стране COVID-19 подтвердили у 1 691 737 человек, а скончались от коронавирусного заболевания 33 246 жителя страны.

Напомним, что ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала, почему официальная статистика заболеваемости коронавирусом может отличаться от реального количества заболевших в стране. По словам специалиста, COVID-статистику можно умножать на пять, и даже на десять,

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Минздраве ожидают дальнейшего увеличения уровня заболеваемости на COVID-19 и количества госпитализаций в течение ближайшей недели или двух, при этом ситуация остается напряженной.

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