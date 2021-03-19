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В Украине антирекорд новых случаев COVID с начала года

Наибольшее количество заражений фиксируется в столице, Львовской, Киевской, Харьковской и Винницкой областях.

сегодня, 08:41
Автор:

Елизавета Черных

Количество инфицированных коронавирусом на территории Украины возрастает . По состоянию на 19 марта, число заболевших COVID-19 составляет 15 850 человек — это антирекорд новых случаев с начала года. Данную статистику обнародовал глава Минздрава Максим Степанов. 

В Украине антирекорд новых случаев COVID с начала года

В Украине антирекорд новых случаев COVID с начала года - фото из открытых источников

В частности, за прошлые сутки коронавирус обнаружили у 830 детей и 401 медицинского сотрудника.

Наибольшее количество заражений фиксируется в столице, Львовской, Киевской, Харьковской и Винницкой областях.

Министр здравоохранения также сообщил, что за прошлые сутки выздоровело 4 592 человека, госпитализировали 4 444 пациента, а также зафиксировали 262 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания.

По состоянию на сегодня, общее количество заболевших за все время пандемии в Украине составляет 1 519 926, а также 29 515 летальных случаев.

Напомним, что накануне в Украине зафиксировали 289 случаев смерти от коронавирусного заболевания. Это максимальное значение летальных случаев с начала пандемии на территории страны.

Ранее портал "Комментарии" писал, что по словам главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова, на территории всей страны пока не будут введены жесткие ограничения из-за вспышки коронавирусного заболевания. Однако граждане должны строго придерживаться требований, которые предусматривает карантин. Эксперты уверены, что всеобщий локдаун не ограждает от следующих всплесков заболевания, зато жестко бьет по экономике. Поэтому, во-первых, уместнее выделить главные зоны риска — "рассадники" инфицирования. На данный момент (в отличие от карантина весны 2020 года) такие исследования уже есть. Эти виды деятельности надо либо ограничить, либо жестко контролировать.



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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/894327594443570
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