Степанов рассказал, введут ли в Украине общенациональный локдаун

По словам главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова, на территории страны пока не будут введены жесткие ограничения из-за вспышки коронавирусного заболевания. Однако граждане должны строго придерживаться требований, которые предусматривает карантин. Об этом министр сказал в эфире ТСН.

Степанов рассказал, введут ли Украине общенациональный локдаун - фото из открытых источников

"Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантин, действующий на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до "красного" уровня. Если область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения", — сказал Максим Степанов, отметив, что вспышка заболевания продлится до конца следующего месяца.





Напомним, что ранее эксперты рассказали порталу "Комментарии", какие прошлые ошибки важно учесть, если правительство все-таки решит внедрить локдаун в Украине. Специалисты обращают внимание на опыт большинства стран мира, который показывает — всеобщий локдаун не ограждает от следующих всплесков заболевания, зато жестко бьет по экономике. Поэтому, во-первых, уместнее выделить главные зоны риска — "рассадники" инфицирования. На данный момент (в отличие от карантина весны 2020 года) такие исследования уже есть. Эти виды деятельности надо либо ограничить, либо жестко контролировать. Не следует полностью блокировать торговлю или транспорт, но надо строго требовать соблюдения санитарных норм. Во-вторых, нужно методологически вооружить важных "игроков" противоэпидемических действий. Прежде всего, это территориальные общины, общественные структуры, которые работают в этой сфере (в т.ч. волонтеры), органы социальной помощи и тому подобное. Они должны иметь четкие протоколы от Минздрава: что делать, в каких случаях, какие требования соблюдать и в какой приоритетности, если на всё сразу ресурсов не хватает. Читайте детальнее в нашем материале.





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