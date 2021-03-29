В Минздраве рассказали, получат ли Covid-прививку незаписанные на вакцинацию

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер заявил, что украинцы, которые записались на вакцинацию от Covid-19, смогут получить прививку в порядке очереди в соответствии с этапами вакцинации населения в Украине. Об этом он рассказал на брифинге в понедельник, 29 марта.

"Если вы не записались (на вакцинацию, — ред.), провакцинируют ли вас, когда подойдет ваша очередь и надо ли будет вам делать дополнительные действия? Отвечаю — "нет", — сказал Кучер.

Также он отметил, что отсутствие записи не является ограничением для получения прививки.

Напомним, что в Украине расширили "красную" зону карантина до 11 областей. Так, Министерство здравоохранения добавило в эту зону Черниговскую область. Сейчас в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

если закончатся запасы Covishield, граждане могут получить вакцину от коронавируса двумя различными препаратами. О том, можно ли прививаться разными вакцинами и не повредит ли это здоровью, рассказала врач-инфекционист Светлана Гук. По словам эксперта, теоретически вакцинация должна быть осуществлена одинаковыми препаратами. Однако точно неизвестно, можно ли заменять вакцины во время второй прививки.

Как ранее сообщали "Комментарии",

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