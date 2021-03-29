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В Минздраве рассказали, получат ли Covid-прививку незаписанные на вакцинацию

Отсутствие записи не является ограничением для получения прививки

сегодня, 13:04
Автор:

Лиза Снисар

В Минздраве рассказали, получат ли Covid-прививку незаписанные на вакцинацию

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер заявил, что украинцы, которые записались на вакцинацию от Covid-19, смогут получить прививку в порядке очереди в соответствии с этапами вакцинации населения в Украине. Об этом он рассказал на брифинге в понедельник, 29 марта.

"Если вы не записались (на вакцинацию, — ред.), провакцинируют ли вас, когда подойдет ваша очередь и надо ли будет вам делать дополнительные действия? Отвечаю — "нет", — сказал Кучер.

Также он отметил, что отсутствие записи не является ограничением для получения прививки.

Напомним, что в Украине расширили "красную" зону карантина до 11 областей. Так, Министерство здравоохранения добавило в эту зону Черниговскую область. Сейчас в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Как ранее сообщали "Комментарии", если закончатся запасы Covishield, граждане могут получить вакцину от коронавируса двумя различными препаратами. О том, можно ли прививаться разными вакцинами и не повредит ли это здоровью, рассказала врач-инфекционист Светлана Гук. По словам эксперта, теоретически вакцинация должна быть осуществлена одинаковыми препаратами. Однако точно неизвестно, можно ли заменять вакцины во время второй прививки.

Также "Комментарии" разбирались, как будет учиться ребенок, если его родители против прививки от коронавируса. Что делать, если у него нашли противопоказания к вакцине? Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kSz1CiGwy50&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD
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