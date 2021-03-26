Как будет учиться ребенок, если его родители против прививки от коронавируса

Некоторые родители категорически не хотят вакцинировать своего ребенка от коронавируса. Однако, как будут учиться непривитые дети? А если ребенок имеет противопоказания к прививке? На вопрос ответил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире программы "Завтрак с 1 +1".

Вакцинация в Украине: как будут учиться невакцинированные школьники. Фото: yandex.net

По мнению Горбачева, все школьники должны пройти вакцинацию — и не только против коронавируса. Прививки могут уберечь от туберкулеза, полиомиелита, кори, дифтерии и многих других заболеваний.

Эксперт понимает, что родители могут волноваться за здоровье ребенка и бояться побочных эффектов, однако есть наука. А она доказывает то, что формирование коллективного иммунитета против эпидемических болезней является первым инструментом для того, чтобы обеспечить общественное здоровье.

Однако, у некоторых детей могут быть противопоказания к введению вакцины. Тогда родителям нужно предоставить в учебные заведения соответствующий документ от врача, который бы подтверждал, что прививки делать нельзя.

Если родители категорически против вакцинации, существуют альтернативные способы обучения. Дети, которым не сделали прививки, могут проходить семейную или дистанционную формы обучения.

Сергей Горбачев уверяет, что в Украине только вакцинация сможет остановить цепную реакцию.

Напомним, что в Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая в Facebook опубликовала ложную информацию о вакцине против коронавируса. Жительница Коломыи на своей странице в социальной сети написала, будто бы вакцина не прошла всех этапов испытания. По мнению правоохранителей, это могло вызвать панику среди населения. О развитии ситуации читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, могут ли штрафовать родителей за не вакцинированных детей в школе. Об этом читайте в нашем материале.

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