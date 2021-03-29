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Зоны карантина в Украине: в "красную зону" попали 11 областей

В "желтой" зоне карантина осталась только одна область

сегодня, 11:55
Автор:

Лиза Снисар

В Украине расширили "красную" зону карантина до 11 областей. Так, Министерство здравоохранения добавило в эту зону Черниговскую область. Об этом свидетельствуют данные Минздрава 29 марта.

Зоны карантина в Украине: в "красную зону" попали 11 областей

Карантин в Украине - фото из открытых источников

Сейчас в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

"Оранжевыми" зонами остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

Херсонская область остается единственным регионом "желтой" зоны.

При этом только в четырех областях (Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской) не превышен уровень госпитализаций. В Киеве этот показатель составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.

Напомним, что ранее глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан рассказал, кто чаще всего нарушает карантинные ограничения в Киеве. Так, несмотря на массовые санкции,  условия карантина в Киеве часто не соблюдает общественный транспорт. По его словам, за соблюдением ограничений в Киеве ежедневно следят 20 мобильных групп из представителей полиции, местных администраций и муниципальной охраны. Самыми злостными нарушителями, по словам Рубана, оказались маршрутные такси и общественный транспорт, куда люди набиваются, несмотря на требования властей. 

Также отметим, что ранее появилась информация о том, что в Киеве для проезда в общественном транспорте снова могут ввести специальные пропуска. Это произойдет в случае, если эпидемиологическая ситуация в столице ухудшится. 


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/oznaki-dlja-viznachennja-regionu-zi-znachnim-poshirennjam-covid-19
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