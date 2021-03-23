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Карантин в Киеве: в столице снова могут ввести спецпропуска на общественный транспорт

Общественный транспорт может перейти на специальный режим работы

сегодня, 17:55
Автор:

Лиза Снисар

В Киеве для проезда в общественном транспорте снова могут ввести специальные пропуска. Это произойдет в случае, если эпидемиологическая ситуация в столице ухудшится. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

Карантин в Киеве: в столице снова могут ввести спецпропуска на общественный транспорт

Общественный транспорт во время карантина - фото из открытых источников

Таким образом, киевская власть рассматривает возможность полной остановки общественного транспорта и переход на специальный режим. Пока же введение пропусков не планируется.

Кроме того, в КГГА считают не целесообразным увеличивать количество транспорта для жителей столицы, потому что считают такое решение "неэффективным". В то же время Поворозник призвал всех работодателей перейти на дистанционную форму работы, "потому что от количества транспорта, который будет ездить, можно порвать цепь коронавируса".

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине обновили зоны карантина и расширили "красную" зону, добавив Львовскую область. В "красную" зону карантина входят: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. В "желтой" зоне карантина осталась только Херсонская область.

Также напомним, что Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус. Постановление применяется к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы. В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата — граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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