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Карантин в Киеве: стало известно, кто больше всего нарушает ограничения

Каждый день на нарушителей составляются админпротоколы на уровне от 17 до 34 тысяч гривен

сегодня, 11:35
Автор:

Лиза Снисар

Глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан рассказал, кто чаще всего нарушает карантинные ограничения в Киеве. Так, несмотря на массовые санкции,  условия карантина в Киеве часто не соблюдает общественный транспорт. Об этом Рубан сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Карантин в Киеве: стало известно, кто больше всего нарушает ограничения

Карантин в Киеве - фото из открытых источников

По его словам, за соблюдением ограничений в Киеве ежедневно следят 20 мобильных групп из представителей полиции, местных администраций и муниципальной охраны. Самыми злостными нарушителями, по словам Рубана, оказались маршрутные такси и общественный транспорт, куда люди набиваются, несмотря на требования властей. Олег Рубан подчеркнул, что в час пик соблюдать безопасную дистанцию попросту невозможно. 

"Второй день мы приостанавливаем маршруты, работу, но до сих пор контроля со стороны Укртрансбезопасности не было никакого, ежедневно составляется от 30 до 40 админпротоколов на уровне 17−34 тысяч гривен на перевозчиков", — заявил руководитель Госпродпотребслужбы.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Киеве для проезда в общественном транспорте снова могут ввести специальные пропускаЭто произойдет в случае, если эпидемиологическая ситуация в столице ухудшится. Так, киевская власть рассматривает возможность полной остановки общественного транспорта и переход на специальный режим. Кроме того, в КГГА считают не целесообразным увеличивать количество транспорта для жителей столицы, потому что считают такое решение "неэффективным". Также в КГГА всех работодателей призвали перейти на дистанционную форму работы, "потому что от количества транспорта, который будет ездить, можно порвать цепь коронавируса".


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/8833-karantin-v-kieve-nazvany-glavnye-narushiteli
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