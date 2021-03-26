Карантин в Киеве: стало известно, кто больше всего нарушает ограничения

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Лиза Снисар
Глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан рассказал, кто чаще всего нарушает карантинные ограничения в Киеве. Так, несмотря на массовые санкции, условия карантина в Киеве часто не соблюдает общественный транспорт. Об этом Рубан сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
Карантин в Киеве - фото из открытых источников
По его словам, за соблюдением ограничений в Киеве ежедневно следят 20 мобильных групп из представителей полиции, местных администраций и муниципальной охраны. Самыми злостными нарушителями, по словам Рубана, оказались маршрутные такси и общественный транспорт, куда люди набиваются, несмотря на требования властей. Олег Рубан подчеркнул, что в час пик соблюдать безопасную дистанцию попросту невозможно.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Киеве для проезда в общественном транспорте снова могут ввести специальные пропуска. Это произойдет в случае, если эпидемиологическая ситуация в столице ухудшится. Так, киевская власть рассматривает возможность полной остановки общественного транспорта и переход на специальный режим. Кроме того, в КГГА считают не целесообразным увеличивать количество транспорта для жителей столицы, потому что считают такое решение "неэффективным". Также в КГГА всех работодателей призвали перейти на дистанционную форму работы, "потому что от количества транспорта, который будет ездить, можно порвать цепь коронавируса".
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