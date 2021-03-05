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В Минздраве рассказали, когда ждать пика Covid-19 в Украине

Степанов заявил, что второй год пандемии в Украине может оказаться еще более тяжелым

сегодня, 15:37
Автор:

Лиза Снисар

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что второй год пандемии Covid-19 в Украине может оказаться еще более тяжелым, а максимальный рост заболеваемости коронавирусом ожидается до конца апреля. Об этом министр сообщил во время выступления в Верховной Раде. 

В Минздраве рассказали, когда ждать пика Covid-19 в Украине

Коронавирус в Украине - фото из открытых источников

"Мир довольно быстро подходит к третьей волне коронавируса. Оценки ученых неутешительны. Второй год коронавируса может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий...В Украине цифры заразившихся растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну пандемии…Мы прогнозируем увеличение числа заболевших до конца эпидсезона, ориентировочно до конца апреля", – заявил министр.

Степанов также добавил, что мутации вируса значительно усилят давление на системы здравоохранения.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 5 марта, в лист ожидания вакцинации от коронавируса записалось уже почти 128 000 украинцев, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. 

Также стало известно, что отечественные ученые могут разработать собственную вакцину от коронавирусной болезни, которая сможет конкурировать с препаратами мировых компаний.

Как ранее сообщали "Комментарии", главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, какие категории украинцев пока не должны вакцинироваться против коронавируса. Всего существует четыре основных противопоказания к препарату Covishield, который сейчас используют отечественные медики.

В то же время в ВОЗ заявили, что 2021 год будет еще одним годом коронавируса, а победить пандемию можно будет в начале 2022 года, что не означает победу над самим вирусом.



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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/204445.html
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