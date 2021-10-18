В Минздраве рассказали, когда украинцам ждать пик заболеваемости COVID-19

По словам заместителя главы Минздрава, главного санврача Украины Игоря Кузина, пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в конце октября-средине ноября. Об этом пишет УНИАН.

Коронавирус - фото из открытых источников

Представитель Министерства здравоохранения добавил, что сейчас в стране еще не фиксируется пик заболеваемости ковидом:

"Пиковые уровни нагрузки на систему здравоохранения ожидаются по прогнозам в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года", — сказал главный санитарный врач.

Кузин называет ситуацию с коронавирусом, которая есть в стране сегодня, началом активной волны и роста. При этом замминистра здравоохранения отметил, что тяжесть волны будет зависеть от ответственности и поведения каждого украинца.

Напомним, что министр здравоохранение назвал условия, при котором в Украине могут отменить обязательное ношение медицинских масок. Вопрос отмены масочного режима могут вынести на повестку дня, если 80% граждан будет привиты против коронавирусного заболевания. Пока что, количества вакцинированных в Украине недостаточно.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что известный доктор Евгений Комаровский высказал мнение, что наиболее эффективными методами профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация. Однако ничего не может дать стопроцентную гарантию. По мнению специалиста, еще один надежным способом является проветривание помещений.

Кроме того, по убеждению Евгения Комаровского, газовый кризис и рост стоимости природного газа может положительно сказаться на осложнениях при ОРВИ. Детальнее - в нашем материале.





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