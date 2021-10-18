Комаровский назвал самые надежные методы защиты от СOVID-19

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что защититься от коронавирусного заболевания поможет не только прививка. Однако ничто не может дать гарантию в 100 %. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Евгений Комаровский - фото из открытых источников

По словам Евгения Комаровского, еще одним надежным способом противостоять коронавирусу является вентиляция помещений:

"Вакцинация вообще из всех методов самая надежная. У вас два глобальных способа профилактики — вакцинация и вентиляция помещений. Все. Или быть там, где максимально возможный воздухообмен. Вакцинация и вентиляция — 2 самых важных слова сегодня", — сказал доктор.

Напомним, что по убеждению Евгения Комаровского, газовый кризис и увеличение цены на природный газ может оказать положительное влияние на сокращении осложнений после респираторных заболеваний. Специалист высказал мнение, что осложнений после ОРВИ можно не допустить, если в помещениях будет прохлада. Комаровский отметил, что такие болезни, как бронхит или воспаление легких, чаще всего появляются, когда человек находится в помещении с сухим воздухом.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что ученые из Лондонского Королевского колледжа провели исследование, в ходе которого выяснили, как перенесенный беременной женщиной COVID-19 влияет на организм будущего ребенка. В частности, исследователи отметили, что коронавирусное заболевание может отразиться на иммунитете будущего малыша. Ученые считают, что мать может передать ребенку антитела к коронавирусу через плаценту.

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