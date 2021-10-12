Комаровский рассказал о плюсе для здоровья от повышения тарифов на газ

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Кравцев Сергей
Газовый кризис и повышение стоимости газа может положительно сказаться на сокращении осложнений после респираторных заболеваний. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" высказал самый известный педиатр страны Евгений Комаровский.
Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского
Врач считает, что осложнений после респираторных вирусных инфекций можно избежать, если в помещениях будет прохладно. Комаровский вспомнил историю со своей жизни, когда он в 1992-1993 годах занимал должность завотделением респираторных инфекций в Харьковской областной инфекционной больнице. Тогда в Украине, которая толь ко обрела независимость были большие проблемы с поставками газа. Так вот в те времена загруженность в больнице была минимальная. Детей было в пять раз меньше обычного.
Доктор напомнил, что такие недуги, как бронхит, пневмония, которые чаще всего заставляют людей обращаться в больницу, возникают, когда человек находится в сухом климате. Слизь тогда никуда не девается и просто засыхает в легких. Если же воздух сырой, тогда дети тепло одеваются, но сидят по домам.
Несмотря на разговоры в обществе глава правительства Денис Шмыгаль уверяет, что украинские бытовые потребители никак не почувствуют стремительного подорожания газа в Европе. Правительство сумеет удержать тарифы на том же уровне, что и сейчас как минимум до мая следующего года.
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Обсуждения
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Харя Кришны
сегодня, 10:59
Еще один шоумен. Отсутствие отопления - это не прохладно. Это неконтролируемо холодно. Может быть 18 градусов, а может, 8 или 3. Сказал бы еще, что подорожание продуктов способствует оздоровлению. Шоуменов нужно держать под контролем, разрешая им выступать исключительно в развлекательных программах. И не позволять им играть роль специалистов, или президентов.