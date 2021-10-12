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Комаровский рассказал о плюсе для здоровья от повышения тарифов на газ

Комаровский отреагировал на повышение цены газа, заявив, что холод в квартирах полезен для здоровья

сегодня, 11:28
Автор:

Кравцев Сергей

Газовый кризис и повышение стоимости газа может положительно сказаться на сокращении осложнений после респираторных заболеваний. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" высказал самый известный педиатр страны Евгений Комаровский.

Комаровский рассказал о плюсе для здоровья от повышения тарифов на газ

Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского

Врач считает, что осложнений после респираторных вирусных инфекций можно избежать, если в помещениях будет прохладно. Комаровский вспомнил историю со своей жизни, когда он в 1992-1993 годах занимал должность завотделением респираторных инфекций в Харьковской областной инфекционной больнице. Тогда в Украине, которая толь ко обрела независимость были большие проблемы с поставками газа. Так вот в те времена загруженность в больнице была минимальная. Детей было в пять раз меньше обычного.

Доктор напомнил, что такие недуги, как бронхит, пневмония, которые чаще всего заставляют людей обращаться в больницу, возникают, когда человек находится в сухом климате. Слизь тогда никуда не девается и просто засыхает в легких. Если же воздух сырой, тогда дети тепло одеваются, но сидят по домам.

Несмотря на разговоры в обществе глава правительства Денис Шмыгаль уверяет, что украинские бытовые потребители никак не почувствуют стремительного подорожания газа в Европе. Правительство сумеет удержать тарифы на том же уровне, что и сейчас как минимум до мая следующего года.

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Источник: https://news.u24.ua/obshestvo-news/13240-holod-v-kvartirah-polezen-komarovskiy-o-plyusah-problem-s-gazom
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 10:59

Еще один шоумен. Отсутствие отопления - это не прохладно. Это неконтролируемо холодно. Может быть 18 градусов, а может, 8 или 3. Сказал бы еще, что подорожание продуктов способствует оздоровлению. Шоуменов нужно держать под контролем, разрешая им выступать исключительно в развлекательных программах. И не позволять им играть роль специалистов, или президентов.

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