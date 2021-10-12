Комаровский: вакцинация против COVID-19 на уровне 20% – это позорище

До сих пор многих людей в Украине мучает один вопрос – несет ли вред человеческому организму прививание вакциной против коронавируса? И здесь однозначного ответа быть не может, поэтому каждый человек сам в праве решать – рисковать и встречаться с большим живым вирусом или же прививаться и точно знать, что при встрече с этим вирусом большого вреда здоровью быть не может. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил самый известный педиатр страны доктор Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского

"У каждого человека есть простой выбор – либо вы встречаетесь с живым полноценным, нормальным, активным вирусом, либо вы встречаетесь с кусочком вируса – с маленьким инактивированным кусочком вируса", – отметил Евгений Комаровский.

Доктор добавляет, и в том, и в другом случае у человека возникнет иммунитет. Самое интересное, что и то, и другое может навредить. Только одно может убить, а второе может привести к тому, что у вас рука может болеть пару дней. А дальше уже каждый выбирает сам. Каждый человек делает свой выбор.

Комаровский называет 20% вакцинированных украинцев первой дозой вакцины "позорищем", особенно, учитывая европейские мерки. Если говорить о прививании двумя дозами, то этот процент еще в несколько раз меньше. Поэтому доктор считает, что те ограничения, которые вводит правительство в связи с низким уровнем вакцинации оправданные, поскольку таким образом людей мотивируют вакцинироваться, чтобы не ограничивать себя в жизни.

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