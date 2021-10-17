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Ученые рассказали, влияет ли COVID-19 на новорожденных

Если будущая мать подхватила ковид накануне родов, то у новорожденного будет иммунный ответ выше

сегодня, 15:30
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Лондонского Королевского колледжа провели исследование, в ходе которого выяснили, как перенесенный беременной женщиной COVID-19 влияет на организм будущего ребенка. В частности, исследователи отметили, что заболевание может отразиться на иммунитете будущего малыша. Мать может передать ребенку антитела к коронавируса через плаценту. Об этом пишет издание "Зеркало недели", ссылаясь на Nature Immunology.

Ученые рассказали, влияет ли COVID-19 на новорожденных

Ученые рассказали, влияет ли COVID-19 на новорожденных - фото из открытых источников

Ученые отметили, что уровень наличия антител у ребенка будет зависеть от того, на каком сроке находилась женщина, заболевшая коронавирусом. Если будущая мать подхватила ковид накануне родов, то у новорожденного будет иммунный ответ выше. У таких детей повысится уровень Т-лимфоцитов, которые могут уничтожать поврежденные клетки в организме. 

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, какие симптомы при коронавирусе могут свидетельствовать о необходимости госпитализации. К такому перечню проявлений COVID-19 относят боль в грудине, затрудненное дыхание и удушье даже без физической нагрузки. Зачастую такая симптоматика говорит о среднем течении коронавирусной инфекции. 

Кроме того, в Минздраве рекомендуют иметь при себе пульсоксиметр, чтобы измерять уровень кислорода в крови. Он не должен быть ниже 95-92%. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, по словам главы Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в стране могут рассмотреть вопрос отмены масочного режима, если 70-80% населения будут привиты против коронавируса. Детальнее — читайте в материале портала. 


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Источник: https://zn.ua/WORLD/kak-koronavirus-vlijaet-na-novorozhdennykh-razjasnenija-uchenykh.html
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