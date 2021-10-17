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Когда в Украине могут отменить масочный режим: в Минздраве дали ответ

На данный момент в стране недостаточное количество вакцинированных граждан

сегодня, 08:59
Автор:

Елизавета Черных

По словам главы Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в стране могут рассмотреть вопрос отмены масочного режима, если 70-80% населения будут привиты против коронавируса. Об этом министр заявил в интервью "Радио Свобода". 

Когда в Украине могут отменить масочный режим: в Минздраве дали ответ

Медицинская маска - фото из открытых источников

Ляшко также отметил, что на данный момент в стране недостаточное количество вакцинированных граждан, поэтому нельзя пренебрегать противоэпидемическими правилами. 

"Давайте догоним вакцинацию до 70%, до 80%, далее будем принимать решение, уже можем избавиться масок на лице или нет", — сказал глава Минздрава. 

Ляшко напомнил, что прививка против COVID-19 на 100% сможет защитить человека от среднего и тяжелого протекания заболевания. При  этом человек может болеть коронавирусом бессимптомно и заражать других. 

Напомним, что в планах Министерства здравоохранения существенно расширить перечень профессий, представители которых должны в обязательном порядке вакцинироваться от COVID-19. Помимо педагогов, чиновников и других людей, для которых прививка обязательна, на следующем этапе правительство намерено включить в список работников коммунальных предприятий. Глава Минздрава Виктора Ляшко отметил, что для согласования всех моментов потребуется около десяти дней. 

Ранее в материале издания "Комментарии" эксперты рассказали, как можно оценивать действия украинской власти в направлении борьбы с коронавирусом, какие меры следует предпринять, чтобы улучшить ситуацию с распространением заболевания, а также, есть ли риск общественных протестов в связи со введением новых карантинных правил в Украине. 




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-z-ministrom-okhorony-zdorovya-viktorom-lyashkom/31509945.html
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