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Какие симптомы коронавируса свидетельствуют о необходимой госпитализации

В Минздраве объяснили когда может потребоваться госпитализация

сегодня, 09:35
Автор:

Козлова Альбіна

Если вы испытываете некоторые из этих симптомов, то вам может понадобиться госпитализация. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Какие симптомы коронавируса свидетельствуют о необходимой госпитализации

Минздрав назвал симптомы COVID-19, когда нужен кислород, фото из открытых источников

К перечню симптомов COVID-19, свидетельствуют о течении болезни в форме средней тяжести, относятся следующие симптомы. Это боль в грудине, затрудненное дыхание и удушье даже без физической нагрузки. Также к симптомам, которые должны вызывать беспокойство, следует отнести низкую сатурацию кислорода, если у пациента уровень кислорода в крови меньше 95-92%. Чтобы выяснить какая насыщенность кислородом крови, надо иметь пульсоксиметр.

Кроме того, у пациента есть нарушения сознания. В таком случае следует обратиться к семейному врачу. Медицинский работник должен провести обследование и определить необходима ли госпитализация пациента. Возможно ли лечение дома, решает ваш семейный врач.

По состоянию на 5 октября в Украине зафиксировали 9846 заболевших COVID-19, среди них 918 детей и 207 медработников. За последние сутки умерло 317 украинцев. Лидер по количеству больных — Днепропетровская область (992), на втором месте — Харьковская (940), на третьем — Одесская (809). Также много новых случаев фиксируют в Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

Портал "Комментарии" сообщал почему уровень заболеваемости на коронавирус в Украине превышает даже самые пессимистические прогнозы. Единственный способ уменьшить количество новых случаев заражения COVID-19 — вакцинация и соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Каждый украинец должен заботиться о своем здоровье и здоровье своего окружения.



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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
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