В Минздраве рассказали, когда ожидается спад COVID-19 в Украине

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Игорь Кузин считает, что ближайшие три недели для Украины будут критичными, а затем коронавирусная волна пойдет на спад. Об этом представитель Минздрава заявил в интервью изданию "Гордон".

Игорь Кузин - фото: moz.gov.ua

"Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января", — сказал Кузин.

Кроме того, главный санврач добавил, что следующий подъем заболеваемости COVID-19 ожидается в марте-апреле 2022 года.

Напомним, что по словам доктора Тараса Жиравецкого, стремительное распространение коронавируса в Украине может привести к медицинскому коллапсу в областях. Количество госпитализаций инфицированных пациентов может увеличиться до 8 тысяч за сутки, поэтому из-за недостаточного количества мест в больницах, будут оборудовать мобильные госпитали.

Кроме того, доктор отметил, что после прививки от коронавируса необходимо соблюдать основные карантинные правила: социальную дистанцию и ношение медицинских масок. Вакцинация, по утверждению медика, хоть и способствует более легкому течению COVID-19, но не гарантирует, что человек не заразится.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин развенчал самые обсуждаемые фейки о вакцинах против COVID-19. Кузин отметил, самое абсурдное, что приходилось слышать о вакцинации, так это то, что прививка против коронавируса может вызвать бесплодие или же влиять на ДНК.





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