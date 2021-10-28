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В Минздраве развенчали два главных фейка о последствиях вакцинации

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин призвал не верить фейкам о прививках от COVID-19

сегодня, 14:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Главный санитарный врач страны Игорь Кузин развенчал самые обсуждаемые фейки о вакцинах против COVID-19. Кузин отметил, самое абсурдное, что приходилось слышать о вакцинации, так это то, что прививка против коронавируса может вызвать бесплодие или же влиять на ДНК. Как передает издание "Комментарии", об этом Игорь Кузин заявил в эфире канала "Украина 24".

В Минздраве развенчали два главных фейка о последствиях вакцинации

Вакцинация. Фото с официального портала Киева

Главный санврач отметил, что он готов постоянно подтверждать то, что вакцины против коронавируса безопасны и эффективны. Подтверждением этого есть ряд медицинских исследований. Поэтому не стоит доверять выдуманным фейкам о том, что люди, которые получили два укола вакцины теперь могут стать бесплодными, либо их ДНК серьезно пострадает. 

Игорь Кузин отметил, единственное чему стоит верить, так это статистике, которая показывает, что 8 из 10 человек, у которых не получается справиться с болезнью, есть людьми преклонного возраста и имеют ряд сопутствующих заболеваний. Эта статистика должна побуждать человека задуматься. Эффективность и безопасность вакцинации доказана, поэтому каждый, кому дорога своя жизнь, а также жизнь своих родных и близких должны вакцинироваться. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Игорь Кузин рассказал, в каких регионах больше всего выросли темпы вакцинации. К общему количеству вакцинированных за последнюю неделю прибавилось 1,5 миллиона человек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало – Виктор Ляшко назвал COVID-вакцину, которую нельзя комбинировать с другими препаратами и два укола нужно делать именно этой вакциной.



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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCMp5Buw-6LpbbV9r9Sl_5yg
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