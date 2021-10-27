Ляшко назвал COVID-вакцину, которую нельзя комбинировать с другими препаратами

В Украине официально разрешено комбинировать вакцины между собой. Исключение оставляет только вакцина CoronaVac. Ее медики не советуют комбинировать с другими препаратами. Как информирует издание "Комментарии", такое заявление сделал глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет портал "Украинская правда".

Вакцинация. Фото из открытых источников

Виктор Ляшко отметил, учитывая рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике в Минздраве дали согласие на то, чтобы первую дозу вакцины против коронавируса делали одним препаратом, а вторую дозу – другим. Министр отметил, нет проблем в комбинировании мРНК-вакцины, например, первый укол человеку сделали Moderna, второй – Pfizer или же наоборот. AstraZeneca тоже нормально сочетается с мРНК-вакцинами – Moderna или Pfizer.

Что же касается вакцины CoronaVac, то прививание этой вакциной чередовать с другими препаратами не рекомендуется. При этом Виктор Ляшко добавил, что клинические исследование продолжаются и, если их результаты будут позитивными, то комбинирование CoronaVac тоже разрешат. Но на сегодняшний день таких одобрений нет.

По словам главы Минздрава, люди, привитые двумя дозами вакцин, хоть и разных производителей, допускается и такие люди могут получит сертификаты о полном курсе вакцинации.

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