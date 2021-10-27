Как отличить коронавирус от гриппа: доктор Комаровский назвал главное отличие

На сегодняшний день медики не могут назвать ни одного точного симптома, который был бы при заболевании коронавирусом и которого не было бы при заболевании гриппом. Но самый известный педиатр страны, доктор Евгений Комаровский все же нашел одну отличительную характеристику коронавирусной инфекции. Как информирует издание "Комментарии", в эфире телеканала "Украина" доктор рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа.

Коронавирус. Фото из открытых источников

Евгений Комаровский признал, что только после подробных медицинских исследований можно точно констатировать то или иное заболевание. В данном случае – заболевание коронавирусом или гриппом. Коронавирус по одних лишь первоначальных симптомах на 100% определить невозможно. Ни один врач сегодня не решится назвать хотя бы один симптом, свойственный именно при COVID-19.

При этом Комаровский все же акцентировал внимание на одну отличительную черту COVID-19. У человека, который болен коронавирусом возможно резкое ухудшение состояния на вторую неделю после протекания болезни.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евгений Комаровский заявил, что Украина провалила вакцинацию против коронавируса, потому как недопустимо, когда вакцинация против COVID-19 в стране на уровне 20%. Что же касается вопроса – несет ли вред человеческому организму прививание вакциной против коронавируса Комаровский ответил, что здесь однозначного ответа быть не может. Каждый человек в праве сам решать, какой вариант для себя выбирать – либо приобретать иммунитет путем естественной болезни, либо путем вакцинации еще до того, как встретиться с вирусом.





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