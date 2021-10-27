logo

BTC/USD

58603.28

ETH/USD

3992.16

LTC/USD

183.95

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Как отличить коронавирус от гриппа: доктор Комаровский назвал главное отличие
commentss НОВОСТИ Все новости

Как отличить коронавирус от гриппа: доктор Комаровский назвал главное отличие

Без проведения соответствующих исследований определить коронавирус практически невозможно

сегодня, 14:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На сегодняшний день медики не могут назвать ни одного точного симптома, который был бы при заболевании коронавирусом и которого не было бы при заболевании гриппом. Но самый известный педиатр страны, доктор Евгений Комаровский все же нашел одну отличительную характеристику коронавирусной инфекции. Как информирует издание "Комментарии", в эфире телеканала "Украина" доктор рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа.

Как отличить коронавирус от гриппа: доктор Комаровский назвал главное отличие

Коронавирус. Фото из открытых источников

Евгений Комаровский признал, что только после подробных медицинских исследований можно точно констатировать то или иное заболевание. В данном случае – заболевание коронавирусом или гриппом. Коронавирус по одних лишь первоначальных симптомах на 100% определить невозможно. Ни один врач сегодня не решится назвать хотя бы один симптом, свойственный именно при COVID-19.

При этом Комаровский все же акцентировал внимание на одну отличительную черту COVID-19. У человека, который болен коронавирусом возможно резкое ухудшение состояния на вторую неделю после протекания болезни.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евгений Комаровский заявил, что Украина провалила вакцинацию против коронавируса, потому как недопустимо, когда вакцинация против COVID-19 в стране на уровне 20%. Что же касается вопроса – несет ли вред человеческому организму прививание вакциной против коронавируса Комаровский ответил, что здесь однозначного ответа быть не может. Каждый человек в праве сам решать, какой вариант для себя выбирать – либо приобретать иммунитет путем естественной болезни, либо путем вакцинации еще до того, как встретиться с вирусом.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kanalukraina.tv/ru
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!