logo

BTC/USD

58993.58

ETH/USD

4007.53

LTC/USD

182.33

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кузин рассказал, в каких регионах больше всего выросли темпы вакцинации
commentss НОВОСТИ Все новости

Кузин рассказал, в каких регионах больше всего выросли темпы вакцинации

В Украине практически не осталось областей в желтой зоне карантина

сегодня, 08:25
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

С расширением "красной зоны" территорией Украины в стране существенно увеличивается уровень вакцинации. Больше всего "штурмую" пункты вакцинации граждане, которые оказываются в населённых пунктах, попавших в "красную зону". Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Слова чиновника передает телеканала "Дом" в своем Телеграмм-канале.

Кузин рассказал, в каких регионах больше всего выросли темпы вакцинации

Игорь Кузин. Фото: из открытых источников

Игорь Кузин в очередной раз обратил внимание, что вспышку пандемии коронавируса реально остановить только двумя путями. Первый – массово вакцинировать большинство граждан. Второй – ввести жесткий локдаун с карантинными ограничениями.

По словам санврача, статистика ухудшается. На сегодня 66% коек, которые были подготовлены для госпитализации больных коронавирусом уже заняты. И пока прогноз неутешительный.

Как негатив Игорь Кузин обратил внимание на тот фактор, что с каждым днем в стране обнаруживается все больше инфицированных коронавирусом. Но есть и позитивная тенденция – растет количество вакцинированных граждан. Только за прошедшую неделю к общему количеству вакцинированных прибавилось 1,5 млн украинцев. 

Кузин обратил внимание на интересную тенденцию, люди активнее начинают вакцинироваться в тех областях, которые оказываются в "красных зонах". При этом главный санврач страны призвал украинцев не ждать, когда в регионах будет усилен карантин и принимать решение о вакцинации, пока еще ситуация более-менее стабильна.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Ляшко назвал COVID-вакцину, которую нельзя комбинировать с другими препаратами.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dom_channel/3410
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!