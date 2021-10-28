Кузин рассказал, в каких регионах больше всего выросли темпы вакцинации

С расширением "красной зоны" территорией Украины в стране существенно увеличивается уровень вакцинации. Больше всего "штурмую" пункты вакцинации граждане, которые оказываются в населённых пунктах, попавших в "красную зону". Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Слова чиновника передает телеканала "Дом" в своем Телеграмм-канале.

Игорь Кузин. Фото: из открытых источников

Игорь Кузин в очередной раз обратил внимание, что вспышку пандемии коронавируса реально остановить только двумя путями. Первый – массово вакцинировать большинство граждан. Второй – ввести жесткий локдаун с карантинными ограничениями.

По словам санврача, статистика ухудшается. На сегодня 66% коек, которые были подготовлены для госпитализации больных коронавирусом уже заняты. И пока прогноз неутешительный.

Как негатив Игорь Кузин обратил внимание на тот фактор, что с каждым днем в стране обнаруживается все больше инфицированных коронавирусом. Но есть и позитивная тенденция – растет количество вакцинированных граждан. Только за прошедшую неделю к общему количеству вакцинированных прибавилось 1,5 млн украинцев.

Кузин обратил внимание на интересную тенденцию, люди активнее начинают вакцинироваться в тех областях, которые оказываются в "красных зонах". При этом главный санврач страны призвал украинцев не ждать, когда в регионах будет усилен карантин и принимать решение о вакцинации, пока еще ситуация более-менее стабильна.

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