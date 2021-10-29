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Врач рассказал, почему после вакцинации может подтверждаться COVID-19

Вакцинация влияет на тяжелое течение коронавируса

сегодня, 10:40
Автор:

Елизавета Черных
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По словам главного врача одного из львовских диагностических центров Тараса Жиравецкого, после прививки от коронавируса необходимо соблюдать основные карантинные правила: социальную дистанцию и ношение медицинских масок. Вакцинация, по утверждению медика, хоть и способствует более легкому течению COVID-19, но не гарантирует, что человек не заразится, передает ТСН. 

Врач рассказал, почему после вакцинации может подтверждаться COVID-19

Врач рассказал, почему после вакцинации может подтверждаться COVID-19 - фото из открытых источников

Специалист отметил, что есть случаи, когда после вакцинации человек получает позитивный тест на коронавирус или антиген. Жиравецкий отмечает, что в такой ситуации гражданин подхватил COVID-19 во время процесса иммунизации, но это не последствия после прививки. 

"Все просто, вы заразились "ковидом", но это не вследствие вакцинации, потому что из-за вакцины вирус не передается", — заявил доктор

Отметим, что по словам Тараса Жиравецкого, стремительное распространение коронавируса в Украине может привести к медицинскому коллапсу в областях. Количество госпитализаций инфицированных пациентов может увеличиться до 8 тысяч за сутки, поэтому из-за недостаточного количества мест в больницах, будут оборудовать мобильные госпитали. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что 45% зрителей телеканала "Прямой" заявили, что им известны случаи, когда люди покупали поддельные ковид-сертификаты. Об это пишет политолог, историк Виктор Таран. По его словам, такие цифры выглядят очень пугающе, потому что эти люди, которые входят в эти 45%, "стреляют сами себе в голову". Виктор Таран объясняет, когда человек попадает в больницу с коронавирусом, его начинают лечить согласно определенному алгоритму. Это называется "протокол лечения".


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/ukraincam-obyasnili-pochemu-posle-vakcinacii-inogda-podtverzhdaetsya-koronavirus-1897741.html
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