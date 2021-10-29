Эксперт: покупая ковид-сертификат ваши шансы выжить сокращаются до минимальных

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Кравцев Сергей
45% зрителей телеканала "Прямой" заявили, что им известны случаи, когда люди покупали поддельные ковид-сертификаты. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политолог, историк Виктор Таран.
COVID-сертификат. Фото: diia.gov.ua
По его словам, такие цифры выглядят очень пугающе, потому что эти люди, которые входят в эти 45%, "стреляют сами себе в голову". Виктор Таран объясняет, когда человек попадает в больницу с коронавирусом, его начинают лечить согласно определенному алгоритму. Это называется "протокол лечения".
Он добавляет, поскольку у тех, кто умер от коронавируса, были сертификаты о вакцинации, это дает возможность противникам вакцинации использовать смертность, как аргумент, почему не надо делать вакцину.
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