Эксперт: покупая ковид-сертификат ваши шансы выжить сокращаются до минимальных

45% зрителей телеканала "Прямой" заявили, что им известны случаи, когда люди покупали поддельные ковид-сертификаты. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политолог, историк Виктор Таран.

COVID-сертификат. Фото: diia.gov.ua

По его словам, такие цифры выглядят очень пугающе, потому что эти люди, которые входят в эти 45%, "стреляют сами себе в голову". Виктор Таран объясняет, когда человек попадает в больницу с коронавирусом, его начинают лечить согласно определенному алгоритму. Это называется "протокол лечения".

"Так вот, если у вас есть ковид-сертификат, считается, что вы должны гораздо легче переносить заболевание. Для этого таких пациентов начинают лечить минимальными средствами. То есть, меньше лекарств, кислорода, внимания. Хотя на самом деле его нужно лечить, используя по максимуму все имеющиеся ресурсы. Вот и имеем дикую ситуацию. Смертность среди людей с фальшивыми сертификатами – колоссальная", – отметил политолог.

Он добавляет, поскольку у тех, кто умер от коронавируса, были сертификаты о вакцинации, это дает возможность противникам вакцинации использовать смертность, как аргумент, почему не надо делать вакцину.

"Парадокс… Выйти из этого замкнутого круга очень просто: вакцинируйтесь. Если не хотите вакцинироваться – самоизолируйтесь. И первый, и второй вариант повышает шанс выжить. Но ни в коем случае не покупайте сертификат, ибо тогда ваши шансы выжить сокращаются до минимальных. Берегите себя", – резюмировал Виктор Таран.

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