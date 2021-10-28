Врач рассказал, каким украинским городам грозит коллапс из-за COVID-19

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Елизавета Черных
Стремительное распространение коронавируса в Украине может привести к медицинскому коллапсу в областях. Количество госпитализаций инфицированных пациентов может увеличиться до 8 тысяч за сутки, поэтому из-за недостаточного количества мест в больницах, будут оборудовать мобильные госпитали. Таким мнением поделился с ТСН врач Тарас Жиравецкий.
Коронавирус - фото из открытых источников
Медик уверен, что к такому большому количеству больных COVID-19 не готов ни один из украинских городов:
Доктор также отметил, что крупные украинские города может ожидать коллапс медицинской системы в связи с недостаточным количеством мест, врачей, кислорода и лекарственных препаратов. Коллапс, по словам специалиста, точечно скоро начнется в стране.
Он отметил, что с серьезными проблемами может столкнуться Харьков и Одесса, а маленькие города "все-таки будут как-то перебиваться"
Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин развенчал самые обсуждаемые фейки о вакцинах против COVID-19. Кузин отметил, самое абсурдное, что приходилось слышать о вакцинации, так это то, что прививка против коронавируса может вызвать бесплодие или же влиять на ДНК.
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