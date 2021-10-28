logo

BTC/USD

61157.02

ETH/USD

4173.86

LTC/USD

187.89

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Врач рассказал, каким украинским городам грозит коллапс из-за COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач рассказал, каким украинским городам грозит коллапс из-за COVID-19

К такому большому количеству больных COVID-19 не готов ни один из украинских городов

сегодня, 16:02
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Стремительное распространение коронавируса в Украине может привести к медицинскому коллапсу в областях. Количество госпитализаций инфицированных пациентов может увеличиться до 8 тысяч за сутки, поэтому из-за недостаточного количества мест в больницах, будут оборудовать мобильные госпитали. Таким мнением поделился с ТСН врач Тарас Жиравецкий. 

Врач рассказал, каким украинским городам грозит коллапс из-за COVID-19

Коронавирус - фото из открытых источников

Медик уверен, что к такому большому количеству больных COVID-19 не готов ни один из украинских городов: 

"Сейчас Львов пытается доделать еще 300-400 коек, а это в определенной степени трудно. В этой ситуации еще неизвестно, как Киев отреагирует", — сообщает Жиравецкий, добавляя, что по, по неофициальной информации, столичная Александровская больница достаточно заполнена, то есть места для больных коронавирусом заняты. 

Доктор также отметил, что крупные украинские города может ожидать коллапс медицинской системы в связи с недостаточным количеством мест, врачей, кислорода и лекарственных препаратов. Коллапс, по словам специалиста, точечно скоро начнется в стране. 

Он отметил, что с серьезными проблемами может столкнуться Харьков и Одесса, а маленькие города "все-таки будут как-то перебиваться"

"Во Львове часть городских больниц перепрофилирована на COVID-19, но их – мало”, – резюмировал Жиравецкий. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин развенчал самые обсуждаемые фейки о вакцинах против COVID-19. Кузин отметил, самое абсурдное, что приходилось слышать о вакцинации, так это то, что прививка против коронавируса может вызвать бесплодие или же влиять на ДНК. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/v-ukraine-skoro-nachnetsya-medicinskiy-kollaps-vrach-rasskazal-kakim-gorodam-grozit-moschnaya-nagruzka-1897096.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!