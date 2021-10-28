Врач рассказал, каким украинским городам грозит коллапс из-за COVID-19

Стремительное распространение коронавируса в Украине может привести к медицинскому коллапсу в областях. Количество госпитализаций инфицированных пациентов может увеличиться до 8 тысяч за сутки, поэтому из-за недостаточного количества мест в больницах, будут оборудовать мобильные госпитали. Таким мнением поделился с ТСН врач Тарас Жиравецкий.

Коронавирус - фото из открытых источников

Медик уверен, что к такому большому количеству больных COVID-19 не готов ни один из украинских городов:

"Сейчас Львов пытается доделать еще 300-400 коек, а это в определенной степени трудно. В этой ситуации еще неизвестно, как Киев отреагирует", — сообщает Жиравецкий, добавляя, что по, по неофициальной информации, столичная Александровская больница достаточно заполнена, то есть места для больных коронавирусом заняты.

Доктор также отметил, что крупные украинские города может ожидать коллапс медицинской системы в связи с недостаточным количеством мест, врачей, кислорода и лекарственных препаратов. Коллапс, по словам специалиста, точечно скоро начнется в стране.

Он отметил, что с серьезными проблемами может столкнуться Харьков и Одесса, а маленькие города "все-таки будут как-то перебиваться"

"Во Львове часть городских больниц перепрофилирована на COVID-19, но их – мало”, – резюмировал Жиравецкий.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин развенчал самые обсуждаемые фейки о вакцинах против COVID-19. Кузин отметил, самое абсурдное, что приходилось слышать о вакцинации, так это то, что прививка против коронавируса может вызвать бесплодие или же влиять на ДНК.

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